No fue una buena jornada para Roy Barreras y para el mismo Daniel Quintero, que juntos no llegaron ni a los 500.000 votos en la consulta del llamado Frente por la Vida que impulsaron en las últimas semanas.

Sigue a PULZO en Discover

Al reconocer su triunfo, que estuvo muy lejos de los más de 5 millones de votos que registró la Gran Consulta por Colombia, y cuya victoria se la llevó Paloma Valencia, Roy Barreras sorprendió con un discurso en el que sacó a flote que desde el primer momento le dijo al presidente Petro que no participar en las consultas de hoy era un “Error estratégico”.

“Hemos ganado hoy una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas y contra un error estratégico. El error estratégico de boicotear la participación de millones de progresistas en una consulta del Frente por la Vida”, señaló Roy en su sede de campaña.

(Vea también: “Vice, vice”: así le gritaron a Oviedo en festejo de Paloma Valencia y ella le dejó palabras)

Lee También

Seguido, aseguró que cerca de medio millón de colombianos acompañaron su llamado. Sin embargo, insistió en que esto es una victoria, entre otras cosas, porque muchos ciudadanos recibieron un llamado para no asistir a las urnas.

En ese momento, explicó la conversación que tuvo con Petro, en la que le advertía lo terrible que sería para el Pacto Histórico y el progresismo no participar en las consultas, en las que la derecha y el centro salieron victoriosos hoy.

“Un error estratégico. Presidente Petro, te lo advertí, abandonar las urnas era dejar la cancha libre a la derecha que se la tomó. Por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Y por eso ha crecido, es la verdad una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva, que va a intentar atraer el centro”.

Roy Barreras dice qué viene ahora para el petrismo, luego de su baja votación de hoy

El ahora candidato también enfatizó en que, ahora, los progresistas tendrán una dificultad mayor para intentar mantener el poder y evitar que “Colombia vaya al pasado”.

“Vamos a evitar porque la campaña empieza mañana. Mañana vamos a convocar a todos aquellos que siguen pensando como yo, que el país necesita progresismo simple, pero un progresismo estable, seguro, que no genere miedo”, sentenció.

Este es el discurso que dio Roy Barreras exaltando su victoria, pero con la cantidad de votos más baja de las consultas de hoy:

#EnDesarrollo “Un error estratégico. Presidente Petro te lo advertí, abandonar las urnas era dejar las canchas libres a la derecha. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Por eso ha crecido una opción de una derecha que parece suave, que parece… pic.twitter.com/HfltDc6EoX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 9, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.