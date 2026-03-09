“No lo puedo creer”, fueron las primeras palabras de Daniel Briceño al saber que logró una curul, mientras estaba totalmente en ‘shock’ por la noticia. No era para menos, además de lograr el objetivo, el candidato a la Cámara de Representantes se convirtió en el congresista más votado en Colombia.

Le puede interesar: Famosos que se quemaron para llegar al Congreso 2026: ni los 'likes' les alcanzaron

Y es que el exconcejal logró más de 260.000 votos solo en Bogotá, ya que al lanzarse como representante de la capital solo podía recibir sufragios de habitantes de allí. Su logro fue sorpresivo, ya que quedó por encima de aspirantes al Senado, a quienes pueden elegirlos en cualquier región del país.

De hecho, ni él podía asimilar lo que vivió y reaccionó así:

“Es impresionante lo que ocurrió: soy el congresista más votado de Colombia, por encima de senadores y solo obteniendo votos en Bogotá. Estoy muy feliz, pero entiendo el compromiso que tengo con los bogotanos, en más de 257.000 personas que creyeron en un proyecto que cree en la austeridad, el control, en un Estado pequeño, que hay que transformar la educación, ampliar los colegios en concesión y en un proyecto serio y coherente”, expresó Briceño a través de un video de Instagram.

El electo representante a la Cámara agradeció a sus electores y se comprometió a asumir el reto que tiene en frente, además de velar por las banderas con las que se lanzó en campaña.

“Mi familia y todos les agradecen y voy a durar un tiempo procesando esto porque en realidad nunca me imaginé que pudiera pasar una cosa de estas y que tanta gente en Bogotá creyera en este proyecto”, agregó el futuro congresista.

Lea también: A Lozano, Miranda, Robledo, Betancourt y más no les alcanzó experiencia: se quemaron para Senado

¿Quién es Daniel Briceño, congresista más votado en Colombia el 8 de marzo?

El próximo representante a la Cámara (asumirá cargo a partir del 20 de julio de 2026), ganó notoriedad en la opinión pública al ser una de las voces más opositoras del Gobierno de Gustavo Petro. A través de ‘X’ (Twitter) exponía críticas contra la gestión del actual ejecutivo y exponía contratos del Estado que evidenciaban despilfarro de recursos públicos.

Gracias a sus denuncias ganó suficiente reconocimiento para lanzarse en 2023 al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático. En esas elecciones logró un escaño y, desde allí, obtuvo más fuerza para continuar con sus veedurías contra el jefe de Estado y simpatizantes del Pacto Histórico, aunque también mostraba algunas diferencias con el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

Sus cuestionamientos tanto al mandatario nacional como distrital le sirvieron para salir de su cargo de cabildante y probar suerte con una campaña para llegar al Congreso. Obtuvo la cabeza de lista del partido del uribismo en Bogotá y con ello logró la votación más alta de los aspirantes al Capitolio este 2026.

“Dios los bendiga y los quiero mucho”, sentenció Daniel Briceño en su mensaje de agradecimiento

