La apuesta fue arriesgada: cambiar los escenarios, las cámaras o los estadios por el debate legislativo. Sin embargo, aunque sus nombres provocaron expectativa y visibilidad mediática, solo unos pocos lograron alcanzar los votos necesarios para asegurar un escaño.

Para muchos de estos aspirantes, la popularidad no se tradujo en respaldo en las urnas. La contienda dejó en evidencia que el reconocimiento público no siempre garantiza una victoria electoral, especialmente en un escenario competitivo y marcado por las maquinarias tradicionales.

Esta es la lista de los “quemados” en la política colombiana: figuras que intentaron llegar al Congreso de la República, pero que no consiguieron el apoyo suficiente en las urnas durante la jornada electoral.

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz

Lily Díaz, comunicadora social e hija del recordado cantautor vallenato Diomedes Díaz y de la médica barranquillera Betsy Liliana González, oficializó su aspiración a la Cámara de Representantes por el Atlántico en la lista del partido Conservador.

Felipe Saruma

La expareja de Andrea Valdiri, el creador de contenido conocido como Saruma, oficializó su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Andrés Felipe Camargo González, nacido en Bucaramanga, se ha consolidado como uno de los influenciadores y humoristas digitales más reconocidos de Colombia, gracias a sus producciones audiovisuales de alta calidad y a su amplia presencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde cuenta con una comunidad numerosa y activa de seguidores.

Javier Fernández Franco: ‘El cantante del gol’

Conocido como ‘El Cantante del gol’ se lanza al senado de la República por el partido de la U . Fernández es un reconocido narrador de fútbol y formó parte de Win Sports hasta hace algunos meses antes de anunciar que dejaba las narraciones de los partidos del fútbol profesional colombiano.

Juan David Aristizábal

Hace pocos días anunció oficialmente su incursión en la política colombiana de la mano del Nuevo Liberalismo. Aristizábal es un reconocido emprendedor social a nivel mundial, autor galardonado y conferencista destacado, comprometido con desbloquear el potencial de los emprendedores emergentes en América Latina y el Caribe.

Como fundador y CEO de Talento Latam, Juan David ha transformado la manera en que los emprendedores crecen y prosperan usando la tecnología, los medios y el desarrollo sostenible.

‘Alejo’ Vergel

El abogado nortesantandereano con miles de seguidores en sus redes sociales. Se lanza al Senado por el Frente Amplio Unitario. Alejo Vergel es un opinador independiente y creador digital. A través de su canal de YouTube con más de 500 mil seguidores y otras plataformas digitales, analiza con una mirada crítica y cercana la política, la economía y la realidad social de Colombia y el mundo, provocando conversación y reflexión entre sus seguidores.

Laura Gallego ‘Miss Bala’

La modelo paisa es candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. La exaspirante a Señorita Antioquia se hizo famosa a raíz de dos videos en los que aparece con dos precandidatos (Santiago Botero Jaramillo y Abelardo de la Espriella) preguntándoles de forma hipotética si pudieran elegir a quien darle “bala”, entre el presidente Gustavo Petro y el también contendor Daniel Quintero, la organización del Concurso Nacional de la Belleza tomó la decisión de retirarla del certamen.

Meses después decidió lanzarse a la política: “Soy radical, una mujer católica con mucho carácter”.

‘Matador’

Julio César González, ampliamente conocido como ‘Matador’, es un destacado caricaturista colombiano nacido en Pereira en 1969, reconocido por su trabajo satírico que critica la política y los acontecimientos sociales del país a través del humor gráfico.

Formado en publicidad y creatividad, inició su carrera en medios regionales y con el tiempo sus caricaturas fueron publicadas en importantes diarios y revistas nacionales e internacionales como El Tiempo, El Espectador, Semana, SoHo y Don Juan.

El caricaturista ha causado impacto por su estilo mordaz y crítico, convirtiéndose en uno de los humoristas gráficos más conocidos de Colombia.

Sofía Araújo

Sofía Araújo, nacida en Valledupar, es actriz, abogada y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario. Desde hace más de una década reside en Bogotá, ciudad que considera su hogar y a la que ha dedicado su compromiso social. A sus 29 años, su trayectoria combina lo jurídico, lo humano y lo social, brindándole una visión integral de la ciudad y del país. Aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, buscando formar parte de las nuevas voces del Legislativo.

Julio Nava

Julio Nava es músico, ingeniero y voz crítica del oficialismo. Como candidato a la Cámara de representantes por el Centro Democrático (lista #111) para el Valle del Cauca, Tiene propuestas de perspectiva fresca basada en la experiencia real y el compromiso auténtico con la comunidad. Su visión es construir un futuro donde se protejan los derechos laborales, se empodere a las mujeres y se impulse el desarrollo profesional en nuestra región.

Mario Hernández

El empresario Mario Hernández hace parte de la lista al Senado del Centro Democrático. Nacido el 31 de octubre de 1941 en Capitanejo, Santander, es el único colombiano que ha creado una marca de lujo asequible con proyección internacional. Reconocido por su labor empresarial y social, ha recibido premios como Emprendedor del Año Ernst & Young (2012), Mejor Ejecutivo del Año Portafolio (1998) y distinciones oficiales como la Orden de San Carlos (2010).

Wilder Zapata, ganador de ‘El desafío’, se lanzó al Senado

Wilder Zapata, es el creador de los gimnasios Action Black y en medio del éxito ha decidido lanzarse a la política y aspirar a ser senador de la República. Este empresario es reconocido a nivel nacional por ser el ganador del concurso en el que participó a sus 22 años. A través de sus cuentas oficiales, el recordado ganador de la temporada 2014 confirmó que su principal objetivo político surgió luego de su experiencia como emprendedor tras recibir un jugoso premio de $600 millones.

El candidato indicó: “Desde el Senado voy a empujar leyes claras y realistas: menos tramitología, formalización sin castigo, pago a tiempo a mipymes, seguridad para el comercio, incentivos reales al empleo”.

‘Pechy Players’

Sin duda alguna el más irreverente de los famosos que quemaron para llegar al Senado. Edwin Brito García se ha caracterizado por hacer humor cargado de contenido vulgar, destacando cómo es la vida en la costa Caribe, además de mostrar su pasión por Junior de Barranquilla y la ganadería.

Ha sido contratista del Gobierno y de alcaldías en su natal Cesar. Llegó al Congreso en la lista del Partido Conservador, enfocando su campaña principalmente en el desarrollo del agro y la ganadería en el país, además de promover el acceso a conectividad, salud, educación y demás en las zonas rurales.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.