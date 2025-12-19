La actriz y abogada colombiana Sofía Araújo Mejía confirmó su ingreso de lleno a la política y anunció que aspirará a una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá, dentro de la lista del Centro Democrático, colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así quedó el tarjetón electoral 2026: así se definió el orden de los partidos y por qué importa)

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde se presentó como la integrante más joven de la lista del partido y aseguró contar con el respaldo político del exmandatario. En una publicación que rápidamente generó reacciones, Araújo Mejía escribió: “Soy la más joven de la lista de la Cámara de Representantes del Centro Democrático y soy la de Uribe en Bogotá”.

Con este mensaje, la ahora candidata dejó clara su afinidad con los postulados del uribismo y su intención de enfocar su campaña en temas como orden público, legalidad y defensa de la institucionalidad, ejes tradicionales del discurso del Centro Democrático.

En un video divulgado en sus plataformas digitales, Sofía Araújo Mejía profundizó en sus posturas frente a la seguridad ciudadana y las manifestaciones sociales, marcando una línea dura frente a los bloqueos y los actos vandálicos.

“Defiendo al ciudadano de bien, no al delincuente. La protesta es un derecho, el bloqueo es un abuso. El transporte público se cuida, no se destruye. La ley es para cumplirla, no para negociarla. Y el orden debe ser un mínimo, no un lujo”, aseguró la también abogada.

Sí me enorgullece decir que soy “La de @AlvaroUribeVel en Bogotá”. Vota #CD118 a la Cámara. pic.twitter.com/3Q4oSd6n0a — SOFIA ARAUJO (@SOFIARAUJOMEJIA) December 19, 2025

La aspirante también explicó que su decisión de lanzarse al Congreso está ligada a su conocimiento de la capital y a su experiencia profesional. En otro fragmento del video, afirmó:

“Estoy aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá. Conozco nuestra hermosa capital y tengo experiencia trabajando por su movilidad, por su funcionamiento y por su gente. Defender nuestra ciudad es un trabajo de todos”.

Con este mensaje, la candidata busca posicionarse como una figura cercana a los problemas cotidianos de Bogotá, especialmente en asuntos como movilidad, funcionamiento institucional y calidad de vida urbana, que suelen estar en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFIA ARAUJO (@sofiaaraujomejia)

¿Quién es Sofía Araújo Mejía?

Sofía Araújo Mejía es abogada y actriz colombiana, conocida por su participación en producciones de la televisión nacional y plataformas digitales. Aunque hace un buen tiempo no hace parte de producciones, algunos de sus papeles más recordados han sido:

Mélida (el primer amor de Diomedes Díaz) en ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’ (2015).

Mercedes Molina (hija de Consuelo Araújo Noguera) en ‘La Cacica’ (2017).

Elizabeth Puello en ‘Sinú, río de pasiones’ (2016).

Sofía Araújo es la bella joven que interpretó a Mélida en @DiomedesRCN. ¡Conócela! http://t.co/83GVzUqDja pic.twitter.com/ruVpVdJA9u — Canal RCN (@CanalRCN) January 24, 2015

Durante varios años desarrolló una carrera en el mundo del entretenimiento, lo que le permitió ganar visibilidad mediática antes de dar el salto a la política.

En el ámbito académico, es profesional en Derecho y, según ha señalado públicamente, cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado, un perfil que ahora busca proyectar como parte de su propuesta política.

Su incursión en la política se da de la mano del Centro Democrático, partido con fuerte presencia en el Congreso y una base electoral sólida en Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.