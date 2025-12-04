La actriz de ‘Hasta que la plata nos separe‘ provocó conversación en redes sociales tras contar la experiencia que vivió durante una reciente visita a un restaurante típico en Medellín.

(Vea también: ¿Por qué ‘La pajarita’ de ‘Hasta que la plata nos separe’ desapareció de la TV?)

Lo que inició como una simple salida después de una diligencia en Envigado terminó convirtiéndose en una reflexión sobre el aumento del costo de vida en la capital antioqueña, especialmente en lo relacionado con la gastronomía local.

Liliana González, recordada por su papel de ‘La pajarita’ en la exitosa producción de RCN, relató en sus redes que llevaba más de dos años sin viajar a Medellín y que, al regresar, notó cambios significativos en los precios.

Ella misma confesó que siempre ha tenido un cariño especial por la ciudad, por lo que decidió aprovechar su estancia para disfrutar un almuerzo tradicional, algo sencillo, un plato típico como fríjoles o una bandeja paisa.

Sin embargo, antes de aventurarse, varios amigos le advirtieron que la ciudad estaba costosa y que debía ir preparada. Para evitar sorpresas, González optó por pedir recomendaciones tanto a personas cercanas como a herramientas tecnológicas.

“Le pedí ayuda a unos amigos, me dieron el dato de un restaurante, y también le pregunté a ChatGPT que me sugiriera un lugar ni demasiado caro, ni lujoso, ni demasiado turístico, porque me habían dicho que los precios estaban altos”, comentó en el video que publicó en sus redes.

La coincidencia entre las recomendaciones de sus amigos y de la plataforma digital la dejó tranquila, al punto de que creyó haber encontrado el sitio perfecto para disfrutar un almuerzo tradicional sin excesos. Con esa expectativa, se dirigió al restaurante confiada en que tendría una experiencia agradable y acorde al bolsillo.

No obstante, la sorpresa fue inmediata al revisar el menú y comparar lo que veía con lo que esperaba.

“Cuando llegamos, era un lugar normal, como un restaurante ejecutivo bonito, de clase media. Pero cuando vimos el precio de la bandeja paisa dijimos: ‘¿Qué?’. En la foto se veía enorme”, relató con evidente incredulidad.

Para aclarar la duda, preguntó directamente sobre el tamaño del plato, pensando que tal vez el valor se justificaba por una porción generosa. Incluso decidió compartirla con su acompañante, convencida de que sería suficiente para dos personas.

La decepción llegó cuando el pedido fue servido. Según explicó, recibió una bandeja común, de tamaño estándar, sin nada que justificara un precio tan elevado. “El chicharrón estaba grande, sí, pero 80.000 pesos. Eso en otra ciudad cuesta máximo 40.000 pesos”, aseguró con insistencia, marcando la diferencia con otras zonas del país donde el mismo plato se ofrece por la mitad de ese valor.

Pero no solo el plato principal llamó su atención. También se sorprendió por el precio de las bebidas.

“Cada limonada costaba diez mil pesos. O sea, un almuerzo sencillo, con dos limonadas, terminó en 110.000 pesos”, detalló, aún incrédula por el monto final de la cuenta.

Su relato provocó cientos de comentarios, muchos de ellos de personas que confirmaron que Medellín, especialmente en ciertos sectores, presenta precios elevados. Otros usuarios aprovecharon la publicación para compartir experiencias similares, mientras algunos defendían que los costos se han ajustado al crecimiento del turismo y la demanda.

Lo cierto es que la anécdota de Liliana González abrió nuevamente el debate sobre los precios de la comida típica en ciudades turísticas y el valor que se paga realmente por una experiencia que, en teoría, debería ser accesible para todos.

