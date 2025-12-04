Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanni Ayala, relató con gran valentía los momentos de angustia que vivió durante su secuestro y posterior liberación, un operativo en el que participaron unidades de la Policía Nacional y del Gaula.

El joven, visiblemente afectado por lo ocurrido, compartió detalles inéditos de cómo fueron los días de cautiverio en Blu Radio, las condiciones en las que estuvo y el instante exacto en el que las autoridades lograron rescatarlos a él y a su compañero, Nicolás Pantoja, quien se desempeña como su ‘team manager’.

Así fue el operativo de rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja

Según recordó, al momento del rescate se encontraba conversando con Nicolás. A su alrededor, dos de los captores hacían guardia: “Uno estaba en una hamaca, dormido, y fue el que capturaron primero. El otro estaba al lado de nosotros. De un momento a otro escuché dos ruidos, vi un pie y enseguida sonaron cuatro disparos. Nosotros nos agachamos, fue un momento de mucho miedo, pero gracias a Dios todo salió bien”, relató.

Después de esos disparos, escucharon a los uniformados identificarse.

“Gritaban: ‘¡Policía Nacional, Gaula!’. Al principio no lo podíamos creer. Nos preguntaban si éramos nosotros, si estábamos bien. Fue un alivio enorme”, expresó Miguel, agradeciendo también a todas las personas que oraron por ellos durante esos días de incertidumbre. “Gracias a todos por sus oraciones. De verdad, feliz Navidad para todos”, dijo con evidente emoción.

El joven no dudó en describir su secuestro como una experiencia devastadora.

“Fue horrible, no se lo deseo a nadie. No teníamos libertad de pensamiento, no podíamos ver nada. Todo era oscuro, día tras día, y el tiempo se hacía eterno”, recordó. Las jornadas transcurrían lentamente, sin información, sin claridad sobre lo que ocurriría.

Durante su cautiverio, explicó que los vigilaban constantemente. “Había dos personas de día y dos de noche. Cada viernes cambiaban de guardia. Ellos siempre preguntaban cosas, pero nunca nos daban noticias de nada. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando afuera”.

Aunque los captores lanzaban indirectas sobre la negociación, Miguel solo supo cuánto pedían por su liberación cuando salió: exigían cerca de 7.500 millones de pesos.

Otro dato que reveló el joven fue que, según lo que los mismos secuestradores les insinuaron, ya venían siguiéndolos desde hacía semanas.

“Tenían todo claro. Nos siguieron desde el aeropuerto y nos habían investigado por un mes. Nunca quedó claro quiénes eran. Algunos decían que eran de las Farc, otros daban otro nombre”, comentó, señalando la confusión y el temor con el que convivieron desde el primer día.

Los primeros días fueron los más difíciles. “Teníamos mucho miedo. Caminamos como cinco horas en total. Sentíamos que en cualquier momento algo grave podía pasar. Pensábamos que no llegaríamos a casa”, relató. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, nunca perdieron la esperanza. “Teníamos fe, mucha fe, de que estaríamos nuevamente con nuestras familias”.

Gracias al operativo de inteligencia y a la rápida acción de las autoridades, ese miedo terminó. Hoy, Miguel Ayala vuelve a casa con la certeza de que vivió uno de los capítulos más duros de su vida, pero también con el agradecimiento profundo hacia quienes hicieron posible su rescate.

