Andrés Felipe Martínez, recordado por su participación en la icónica serie colombiana ‘Padres e hijos’, reapareció en Caracol Televisión, en el programa ‘Se dice de mí’, sobre los duros momentos que ha atravesado en los últimos años y las razones que lo llevaron a abandonar Colombia para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

Su testimonio, reveló una historia marcada por dificultades económicas, cambios personales y la lucha por sostener a su familia a pesar de las adversidades.

Martínez contó que su decisión de viajar a Estados Unidos se tomó en medio de dos golpes que coincidieron: su divorcio y la crisis financiera en la que quedó tras endeudarse con dos bancos colombianos.

El actor, quien en su momento gozó de gran reconocimiento en la televisión nacional, aseguró que la vida le cambió de un momento a otro y que tuvo que reinventarse para sobrevivir.

Su llegada a Estados Unidos estuvo lejos de ser el sueño que muchos imaginan. El actor confesó que los primeros meses fueron particularmente difíciles. Viajó con la ilusión de encontrar un empleo estable que le permitiera seguir cumpliendo con sus responsabilidades como padre, pero se encontró con un panorama completamente distinto al que le habían anunciado.

“Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó muy duro. Tenía que levantar cajas de hasta 100 libras para enviarlas a Colombia y Venezuela”, relató en ‘Se dice de mí’ . Ese fue uno de los primeros oficios que desempeñó antes de poder ubicarse en algo más estable.

Sin embargo, más allá del esfuerzo diario, el actor confesó que su salida de Colombia también estuvo motivada por el agobio financiero que vivía. En el programa, reveló que le debe dinero a dos bancos del país, situación que se agravó durante la pandemia.

“Yo me vine a los Estados Unidos porque estaba quebrado. A dos bancos les debo, mejor dicho, esta vida y la otra. Antes de la pandemia hice unos préstamos, luego llegó la pandemia y durante ese tiempo solo hice un papel en cine, en ‘Un rabón con corazón’. Todavía me llegan cartas. Yo les digo: ‘No tengo plata, no tengo nada’”, confesó con sinceridad.

Su hijo, Pablo Martínez, también habló en el mismo programa, sobre la situación que afronta su padre y destacó que, pese a la distancia, las responsabilidades no dejan de pesar. “Tiene una casa que sostener. Yo salí del gallinero, pero él sigue teniendo un hijo pequeño y muchas responsabilidades. A veces el trabajo no alcanza”, expresó.

La historia de Andrés Felipe Martínez refleja la realidad de muchos artistas que, pese a haber tenido reconocimiento en la televisión, enfrentan dificultades económicas al disminuir las oportunidades laborales. Su testimonio es un retrato de resiliencia, adaptación y de la lucha constante por sacar adelante a su familia lejos de casa.

Con el paso del tiempo, Andrés logró adaptarse y encontrar un mejor rumbo laboral. Hoy trabaja en el sector de transporte y logística, una industria que, aunque exigente, le ha permitido sostenerse y continuar enviando dinero para apoyar a sus hijos desde la distancia.

Actualmente conduce para una empresa de renta de vehículos, recoge pasajeros en el aeropuerto y también realiza entregas de comida como parte de sus ingresos.

