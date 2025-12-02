Ruddy Rodríguez atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su inseparable compañero Charlie, el perro que la acompañó durante 16 años y medio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Qué pasó con Ruddy Rodríguez, actriz de ‘La ex’ (de Caracol TV); así luce a sus 57 años)

La actriz venezolana compartió con sus seguidores la noticia a través de un video profundamente conmovedor en Instagram, donde expresó que despedirlo ha sido una de las experiencias más tristes que ha vivido.

Con su mensaje, Rodríguez dejó claro que solo quienes han amado de verdad a un animal pueden comprender la magnitud del vacío que deja su partida. ‘Charlie’ no solo fue una mascota para ella: fue un amigo, un compañero de aventuras y una presencia constante que iluminó su día a día.

Lee También

“Siempre te recordaré como uno de los seres más bellos y nobles que he conocido”, escribió la actriz al iniciar su homenaje. Confesó que le costó mucho decidirse a publicar el video, pues revivir el momento le removía un dolor profundo. Aun así, quiso compartir con su comunidad el amor inmenso que sentía por ‘Charlie’ y la gratitud por todos los años que estuvieron juntos.

En su mensaje, Ruddy recordó con ternura las ocurrencias que la hacían reír, la energía inagotable del perro y su espíritu curioso, que lo convertía en un pequeño explorador incansable.

“Me hiciste muy feliz durante 16 años y medio”, aseguró. Contó que siempre volvía de sus travesías internas “con premios” que llevaba con orgullo, como si quisiera mostrarle sus logros.

Por eso, dijo entre risas nostálgicas, que lo único que le faltó fue tener pasaporte, porque la acompañó en viajes por diferentes países y ciudades, convirtiéndose en un verdadero ciudadano del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ruddy Rodriguez (@ruddyrrodriguez)

Rodríguez también narró cómo fueron las últimas horas de Charlie. Explicó que se fue entre las 8:25 a. m. y las 8:30 a. m., mientras ella permanecía a su lado, acompañándolo con amor y serenidad.

Para la actriz, ese momento, aunque devastador, también le brindó una especie de alivio, pues sintió que estaba cumpliendo un acto de amor al permitirle irse en paz, sin dolor ni sufrimiento. “Fue un tremendo compañero, un tremendo amigo. Lo que le faltaba era hablar”, expresó con voz entrecortada, resaltando la gran presencia que tuvo el animal en su vida.

A pesar del dolor, Rodríguez aseguró que quiere recordarlo por los momentos felices: por la alegría que le dio, por su lealtad, por la luz que dejó en cada experiencia compartida. Dijo también que Charlie “tenía más vidas que un gato”, porque había superado varias dificultades a lo largo de los años. Sin embargo, esta vez llegó el descanso definitivo.

Entre lágrimas, la actriz confesó que con la partida de Charlie cierra su ciclo de tener mascotas.

“Aquí entre ustedes y yo, no quiero ni perro, ni gato, ni chivo ni nada. Solo las lagartijas del jardín y las mariposas”, dijo con sinceridad, asegurando que el dolor de esta despedida ha sido tan grande que no desea volver a pasar por una pérdida similar.

“Charlie siempre estará en mi corazón”, afirmó. Hoy, lo único que conserva físicamente de él es su pequeña medalla y el número grabado en su collar. Pero, para Ruddy, lo más valioso permanece intacto: los recuerdos, el amor y la certeza de que su compañero peludo la acompañará siempre, de otra manera, pero con la misma nobleza que lo caracterizó en vida.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.