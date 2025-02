Ruddy Rodríguez es una actriz, modelo y presentadora venezolana, conocida por su destacada trayectoria en la televisión y el cine latinoamericano.

A lo largo de su carrera, ha ganado popularidad en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, donde ha trabajado en telenovelas y programas de entretenimiento.

Rodríguez inició su carrera como modelo, pero fue en la actuación donde logró mayor reconocimiento. Se hizo famosa en el país por sus intepretaciones en ‘El inútil’, ‘La ex’, ‘Cómplices’y ‘Amor de carnaval’, entre otros. Su talento y belleza le permitieron ser una de las figuras más cotizadas de la televisión latinoamericana en la década de los 2000.

Después de varios años de ser protagonista de series y películas en Suramérica, decidió dar un paso al costado y dedicarse al mundo corporativo.

“Cuando uno está en la actuación se te van las celebraciones importantes. Los cumpleaños, los matrimonios, los festejos de tus familias y amigos. Entonces dije: ‘no más'”, contó Rodríguez.

La actriz venezolana contó que se enamoró de su mejor amigo, quien vive en Israel,y después de tres años de relación decidió contraer matrimonio el año pasado.

“Pasaban los meses, seguíamos de amistad y después de un año empezamos a salir y en cinco meses me propuso matrimonio, eso, después de dos metidas de pata que hice”, contó Rodríguez.

Luego, indicó: “Creo que los tiempos no se dieron para ser madre y siento que ahora con los hijos de mi esposo todo ha cambiado. La nena llega a mi clóseth y se mide toda mi ropa, soy como su mamá. No me tocó chiquitos, me tocó adolescentes”.

¿Dónde vive Ruddy Rodríguez?

La actriz reside en Estados Unidos, en una ciudad en el área de Miami, donde se ha enfocado en dar charlas y trabajar como conferencista. Sin embargo, no ha dejado de lado su pasión por la actuación, combinando su carrera como conferencista con su participación en el teatro.

Recientemente, la actriz promocionó su última obra con el actor Luis José Santander.

