Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, participante de ‘La casa de los famosos’, se vio envuelta en una polémica reciente después de su aparición en el programa ‘Buen día, Colombia’, donde compartió el sofá con Juan José Ramírez, hijo de la creadora de contenido Melissa Gate.

Durante su intervención, Juliana hizo un comentario que causó un intenso debate, acusando a Melissa de no querer a su hijo, basándose en una entrevista en la que la mamá de Juan José había dicho que no le interesaba estar con él y que prefería viajar antes que pasar tiempo con su hijo.

“Yo vi una entrevista en la que tu mamá decía: ‘yo exporto hijos… A mí no me interesa estar con mi hijo, a mí me encanta es viajar, pero mi hijo, nada que ver’. Por eso uno asimila que no te quiere”, dijo Calderón en el programa.