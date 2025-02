La periodista Mónica Rodríguez tuvo recientemente un airado reclamo por lo que ocurrió en Canal RCN, que actualmente tiene como centro de atención ‘La casa de los famosos’. Todo surgió por la aparición de Juan José, hijo de Melissa Gate, y Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, en ‘Buen día, Colombia’.

El joven fue invitado al programa matutino de RCN junto a la familiar de Calderón, luego de que él visitó a su mamá en el ‘reality’, en el cual las familiares de cada uno son participantes y han tenido roces entre ellas.

Sin embargo, en el programa mañanero de este 12 de febrero se dio un momento incómodo por unas palabras que le dijo Juliana al hijo de Gate. La mujer aseguró que el joven no recibe amor por parte de su progenitora, esto por declaraciones que ella ha dado.

“Yo vi una entrevista en la que tu mamá decía: ‘yo exporto hijos… A mí no me interesa estar con mi hijo, a mí me encanta es viajar, pero mi hijo, nada que ver’. Por eso uno asimila que no te quiere”, dijo Calderón en ‘Buen día, Colombia.