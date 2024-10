Por lo mismo, a sus 19 años viajó desde su natal Medellín hacia Bogotá, para estudiar comunicación social en la Universidad del Externado, en la que cursó seis semestres de ocho.

La expresentadora de Noticias Uno contó en ‘La sala de Laura Acuña’ que mientras estudiaba conoció al papá de sus hijos y, al poco tiempo de salir, ella quedó embarazada de su primer hijo.

Por esa razón, suspendió sus estudios. Cuando los retomó, quedó embarazada de su segundo hijo y posteriormente empezó a trabajar en medios, agregó.

Rodríguez, que fue maltratada por el padre de sus hijos, luego quiso meterse a un programa de profesionalización de la universidad Jorge Tadeo, para obtener el título, pero cuando empezó a averiguar, lo acabaron.

Lee También

“Yo realmente no tenía tiempo, porque trabajando todo el día, con hijos pequeños, yo sola, porque además yo no tenía con quién repartirme la responsabilidad de mis hijos, no fue tan fácil, entonces eso nunca lo pude hacer”, declaró en este video:

Qué hace ahora Mónica Rodríguez

La antioqueña renunció a Noticias Uno luego de cuatro años, dijo, porque consideraba que era el momento de cerrar un ciclo y ahora está pensando en crear sus propios proyectos, pues ve lejana la posibilidad de ingresar a un canal nacional.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.