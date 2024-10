‘Lokillo’ mantuvo una relación de más de 10 años con la mamá de sus hijos. Se casó cuando era muy joven y logró sacar su hogar adelante. Según se dice, las razones no fueron otras que las de haberse cansado por tantos años de relación.

Sin embargo, ‘Lokillo’ había tenido el asunto muy privado, manejando todo de la mejor forma para evitar dolores o malos entendidos entre las partes, además de cuidar la salud mental de sus hijos y no ponerlos en situaciones incómodas.

‘Lokillo’ se separó de su esposa y lo oficializó en público

Lo cierto es que el comediante por primera vez tocó el tema en público y qué público, pues fue durante uno de sus espectáculos de ‘Los perros criollos’, cuando estaba junto a sus dos compañeros hablando de su cocina nueva y a él se le salió el comentario:

“No les voy a contar mucho, pero me divorcié, eso es otro tema, entonces tengo mi cocina nueva y no la he estrenado. Eso era innecesario, eso se edita”, afirmó el comediante.

En redes sociales, Karen Gutiérrez, quien es ahora su exesposa, ya no tiene una sola foto con el comediante y algunos parecen lamentar el hecho, sobre todo porque durante una entrevista que ‘La red’ le hizo a ‘Lokillo’, él había dicho que ella era la mejor mujer y mamá de todas.

Por lo pronto, no se conocen más detalles sobre el hecho, pero cada uno parece estar muy tranquilo y feliz con la decisión. Por supuesto, manejan una relación muy cordial teniendo en cuenta que seguirán viéndose constantemente por sus hijos.

