La presentadora Mónica Rodríguez es una de las más reconocidas en la televisión nacional debido a su participación en diferentes programas. Ella se refirió a su despedida de Noticias Uno, en donde estuvo más de 4 años.

En la transmisión de Bravíssimo de este domingo 18 de agosto, Rodríguez dijo que le dio muy duro salir del canal, puesto que lo sentía como su familia.

“Yo llegaba a trabajar feliz al noticiero de fin de semana. Me fui muy triste, porque realmente me sentía en familia. Me sentí querida, respetada en cómo yo era, en cómo yo opinaba. Eso es súper valioso tener libertad, que es difícil en medios de comunicación”, dijo ella en el programa.