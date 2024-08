La reconocida periodista y presentadora Mónica Rodríguez ha confirmado su salida del noticiero Noticias Uno, un lugar en el que trabajó durante más de cuatro años.

A través de sus redes sociales, Rodríguez compartió un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo al equipo del noticiero y a sus seguidores por el apoyo recibido.

“Anoche tenía las palabras atoradas y me dolía el estómago porque no es fácil dejar un lugar en el que fui muy feliz y donde siempre sentí cariño sincero, respeto y LIBERTAD de ser y opinar. Gracias Noticias Uno por estos 4 años y 2 meses. Gracias por las risas, el amor y el apoyo incondicional. Gracias a cada uno de los que hacen parte de este equipo que es como una familia. No han sido tiempos fáciles para el noticiero y aun así todos han remado en medio de la tempestad. Fuerza amigos queridos. Y bueno, también gracias a ustedes por la sintonía este tiempo. Ya veremos por dónde nos lleva la vida. Espero encontrarnos nuevamente muy pronto. Los quiero”