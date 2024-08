En entrevista con ‘Diva Rebeca’, Mónica Rodríguez dio su opinión sobre el matrimonio, el cual considera “innecesario” para entablar un vínculo amoroso.

La presentadora de noticias tocó el tema después de mencionar cómo eran sus relacionales de pareja, en las que busca que el hombre sea un apoyo y un soporte para salir adelante, mas no un padre para sus hijos.

Para Rodríguez, oficializar un amorío bajo las normas religiosas no son garantía de que la convivencia sea buena y de respeto, pues indicó que muchas veces las relaciones se acaban después de contraer matrimonio.

Incluso, señaló que no cree en las argollas, los papeles firmados, ni la bendición de Dios, pese a que es católica.

“No creo en el matrimonio. Me parece que es innecesario, el matrimonio en teoría acaba muchas cosas de la relación. No creo en los compromisos, no creo en las argollas ni en los papeles firmados, no creo en la bendición de Dios, soy católica, pero no creo en el formalismo, porque la gente siempre es que ‘ya llevamos dos años, cuándo nos vamos a casar, cuándo nos vamos a organizar'”, dijo.