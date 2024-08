DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

En las últimas semanas, algunos tweets de la comunicadora han preocupado a sus seguidores, en ellos Mónica Rodríguez ha renegado de aspectos de la vida y se ha permitido mostrarse vulnerable.

En esta entrevista con Diva Rebeca, la presentadora explicó algunas de las razones: “A veces decir mal, estoy triste, estoy de pelea con Dios, con el universo, con la vida, con lo que sea, hace que las personas vean que hay otros como ellos… En las redes sociales hay exceso de felicidad y tenemos derecho a estar tristes, fregados, endeudados, como sea”.

Según Mónica, hay cada vez son más frecuentes estos pensamientos intrusivos. “Son un cúmulo de cosas, de ver todo lo que pasa alrededor y cada vez me siento más tocada por esas cosas. Siempre es esa sensación de querer hacer más y no poder hacer más. Yo siempre estoy peleando por la gente”, aseguró a la vez que no descartó que todo pudiera tratarse de los cincuenta y que la menopausia estuviera llegando a su vida.

La presentadora continuó asegurando: “Ese es mi problema, que yo no pienso en mí, justamente. Estoy muy llorona. No sé por qué no pienso en mí, siempre he pensado mucho en los demás. No sé si es una cosa de temperamento. A mí me gusta ayudar, servir”.

Y recordó que es aún más difícil porque siempre le ha costado pedir ayuda. “Desde chiquita he estado sola, no le tengo miedo a estar sola, me trago todo. A los que hemos vivido así toda la vida, romper ese molde es muy jodido. Y a mí me cuesta trabajo hablar de mis cosas. Y cuando estoy así, me alejo de todo el mundo. Ahora no quiero ver a nadie, no quiero preocupar a nadie. Yo amo la vida”, contó.

Mónica dijo que no ha pensado en cosas extremas y que alejarse a veces funciona. “Me pongo presiones innecesarias. Siento que tengo que ser capaz de todo. Ya tengo una relación hace 2 años y estoy feliz. Yo recibo amor y mucho. Gracias a Dios, estoy con una persona que me ha acompañado en todo este proceso”, aseguró sobre su estado sentimental.

