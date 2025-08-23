Años de trabajo junto a Martín de Francisco y Santiago Moure le dieron vida y reconocimiento a esta mujer, que se hizo conocida en todo el país por su apodo: “‘Doña anciana'”. Actualmente, con 95 años, está alejada de la exposición pública, pero recientemente se enteró del fallecimiento de su excompañero de trabajo Carlos Molina, más recordado como el ‘Cerdo’ Molina.

El video lo compartieron desde la cuenta de ‘La Tele Letal’, misma que días atrás confirmó la muerte del actor. En las imágenes, se ve a ‘Doña anciana’ en una cama, un poco disminuida físicamente.

“Este mensaje va para todos ustedes. A Martincito, a Santiago, a todos. Y que Dios los bendiga. A la familia de Carlos, mis condolencias. Que Dios les dé resignación y fortaleza para que soporten todo porque eso es lo que nos espera a todos. Que Dios los bendiga y los ampare siempre”, dijo.

La lucidez de ‘Doña anciana’, a sus 95 años, sorprende. Sus palabras llenaron de emoción a sus seguidores, que llevaban tiempo sin verla, pues no apareciá en televisión desde que ‘La Tele Letal’ salió del aire. Lo que sí parece ha cambiado mucho es su físico.

‘Doña anciana’ siempre ha estado muy bien cuidad por sus familiares y hasta mostró años atrás el lugar en el que vivía, en Anolaima, donde nació en 1930 y donde ha pasado muchos años de su vejez. Se desconoce si actualmente vive en ese municipio o dónde está.

Murió el ‘Cerdo’ Molina

Desde 2023, Carlos Molina tuvo diferentes complicaciones que fueron disminuyendo su salud poco a poco. Aunque no se reveló de qué murió, sí se había reportado que tenía falencias cardiacas y respiratorias desde ese año.

Los mensajes de condolencia y tristeza se conocieron desde el jueves en la tarde, cuando se confirmó su fallecimiento.

Aunque su mayor reconocimiento se dio por su participación en los programas de Santiago Moure y de Martín de Francisco, su inicio en la televisión fue por pura casualidad, como se lo contó a Pulzo.com hace unos años.

