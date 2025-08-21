Este jueves 21 de agosto se conoció una noticia que llenó de tristeza al mundo del entretenimiento en Colombia: el fallecimiento de Carlos Molina, más conocido como ‘Cerdo’, uno de los personajes que dejó huella en el programa ‘La tele letal’ y ‘El siguiente programa’.

Su partida fue confirmada por la cuenta oficial en X del antiguo espacio transmitido por Red+, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre seguidores y colegas que lo recordaron con cariño y nostalgia.

Aunque las causas de su muerte no han sido reveladas, la noticia conmocionó a seguidores y colegas, quienes reconocieron en él a un hombre auténtico, dueño de un estilo único que aportaba frescura y sátira al programa. Martín de Francisco fue uno de los primeros en reaccionar, compartiendo la publicación oficial en redes sociales. El mensaje de despedida rezaba:

“Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”.

Estas palabras se convirtieron en un homenaje a la memoria de Molina, resaltando el legado que dejó a través de la pantalla y en quienes lo conocieron.

Más allá de su participación en televisión, Carlos Molina también se destacó en redes sociales, donde compartía su visión del país con el mismo estilo irreverente que lo caracterizaba en ‘La tele letal’. Uno de sus últimos videos, publicado hace cuatro años, aún es recordado por sus seguidores por la mezcla de humor, sátira política y reflexión social.

Cuál fue el último video de Carlos ‘Cerdo’ Molina, de ‘La tele letal’, en Instagram

En aquella ocasión, haciendo alusión a las protestas, los bloqueos, las mentiras políticas y la crisis del coronavirus, se autoproclamaba en tono jocoso como un “líder natural” y hasta anunció, entre carcajadas, su intención de lanzarse a la presidencia de la República.

En ese video, Molina expresaba:

“Estoy considerando lanzarme a la primera magistratura de la nación, para los que no entienden, a la presidencia de la República. Pero con el apoyo de todos, o si no, me quedo aquí rascándome la barriga. Haré pedagogía electoral para que aprendan a usar esta hijuepuerca democracia. Lucharé por la chusma y no permitiré que hagan lo que quieren. Mi verdadero partido político será el pueblo, sin alianzas, sin mermelada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos “El Cerdo” Molina 🐷 (@carlos.elcerdo.molina)

Ese estilo directo, sin filtros y cargado de sarcasmo reflejaba no solo su personalidad, sino también el espíritu con el que se construyó ‘La tele letal’. Con su partida, se cierra un capítulo importante para quienes disfrutaron de esa propuesta televisiva que marcó a toda una generación.

Hoy, amigos, colegas y seguidores despiden a Carlos ‘Cerdo’ Molina con tristeza, pero también con gratitud por el legado de humor y crítica social que dejó en la memoria colectiva.

Molina compartió pantalla con figuras icónicas como Martín de Francisco, Santiago Moure y el irreverente personaje de la ‘Doña Anciana Decrépita’, en un formato que se caracterizó por retratar, con ironía y sarcasmo, la realidad política y social del país.

A lo largo de los años, ‘La tele letal’ se consolidó como un espacio alternativo que desafiaba lo establecido y donde personajes como ‘Cerdo’ encontraron la oportunidad de brillar con un humor ácido y crítico.

