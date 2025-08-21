La exitosa temporada 2023 de ‘Yo me llamo‘ dejó en la memoria de los televidentes a varios participantes que se destacaron por su talento y carisma. Entre ellos sobresalieron Andrea Correa, imitadora de Shakira, y Klissman Moncada, quien representó a Maluma.

Durante el programa, ambos demostraron gran entrega artística y llegaron a avanzar a etapas importantes de la competencia, ganándose el reconocimiento del público.

Sin embargo, la relación amistosa que parecía unirlos se ha visto empañada en los últimos meses por un problema económico que hoy se ha convertido en una controversia pública. Andrea Correa acusó a Klissman Moncada de un presunto robo tras confiarle una suma considerable de dinero con la promesa de que este sería invertido en un negocio digital.

En entrevista con ‘La red’, de Caracol Televisión, la artista chilena relató cómo se dio la situación. Según explicó, en marzo de 2023 regresó a Colombia y retomó contacto con Moncada. Durante una conversación, le confió que tenía ahorros que quería invertir para ganancias y evitar gastarlos. Fue entonces cuando el doble de Maluma le propuso un supuesto negocio digital que, según él, producía utilidades diarias a través de una plataforma manejada en computador.

Correa afirmó que, con plena confianza en su excompañero, decidió entregarle 20 millones de pesos colombianos. La promesa era que, gracias a esa inversión, obtendría un porcentaje de ganancias de manera constante. No obstante, con el paso de los días comenzó a notar actitudes sospechosas en Moncada que despertaron dudas sobre la veracidad de la propuesta.

“Me empezó a aplazar el inicio del negocio y a decir que no podíamos comenzar si no le entregaba otros 15 millones de pesos, es decir, un total de 35 millones. En ese momento empecé a desconfiar. Justo coincidió con que me salió la oportunidad de viajar a México, y le dije que prefería retirarme. Yo estaba con muchas dudas, pero él solo me decía: ‘confía en mí’”, declaró la imitadora de Shakira.

Según su relato, la situación se complicó cuando intentó recuperar el dinero que había entregado. Pese a las conversaciones y solicitudes, afirma que nunca recibió de vuelta los 20 millones invertidos. La falta de respuestas claras por parte de Moncada aumentó su desconfianza y la llevó a pensar que habría sido víctima de un engaño.

Shakira, de ‘Yo me llamo’, inicia proceso legal contra el doble de Maluma

La artista explicó que trató de llegar a un acuerdo a través del diálogo, pero los intentos de conciliación no prosperaron. Indicó que el abogado del imitador de Maluma tampoco ofreció una alternativa concreta para solucionar el problema, lo que hizo imposible alcanzar una resolución amistosa. Ante esa falta de cumplimiento, Correa tomó la decisión de acudir a instancias legales.

Actualmente, la imitadora de Shakira aseguró que se encuentra adelantando un proceso judicial en Colombia, siguiendo lo estipulado por las leyes y respetando el debido proceso a través de las autoridades competentes. Su objetivo, según explicó, es que se reconozca su denuncia y se le devuelva el dinero que considera perdido.

Este caso ha causado gran interés entre los seguidores del programa, pues ambos artistas gozaban de reconocimiento y simpatía tras su paso por ‘Yo me llamo’. La controversia pone de relieve la vulnerabilidad de quienes confían en promesas de inversiones sin verificar previamente la seriedad o legalidad de los negocios.

Por ahora, la situación entre Andrea Correa y Klissman Moncada sigue sin resolverse en el ámbito personal, y será la justicia colombiana la encargada de determinar las responsabilidades y consecuencias de este conflicto económico que ha sorprendido al público.

