‘Yo me llamo’ se ha consolidado como uno de los ‘realities’ mejores pagos o con un premio mayor en comparación a otros. Pues la décima edición no fue la excepción y el ganador se echó al bolsillo una cantidad considerable de dinero.

‘Yo me llamo Gloria Estefan’, ‘Yo me llamo Paquita la del Barrio’, ‘Yo me llamo Vicente Fernández’ y ‘Yo me llamo Luis Alfonso’ compitieron arduamente por el dinero y su última presentación estuvo marcada por la excelencia.

Sin embargo, quien finalmente se llevó el millonario premio fue ‘Yo me llamo Vicente Fernández‘. Este premio no solo representa un reconocimiento al talento, sino también una oportunidad para cumplir sueños personales.

Qué hará ‘Vicente Fernández’ con el premio de ‘Yo me llamo’

Los finalistas expresaron sus planes para el dinero, que incluyen comprar una casa, invertir en sus carreras musicales y apoyar a sus familias. Por ejemplo, el imitador de Luis Alfonso compartió su deseo de adquirir una vivienda para sus hijos y compartir parte del premio con sus compañeros, destacando el impacto transformador de esta suma. Y es que no era cualquier cifra, sino 500 millones de pesos.

El ganador contó qué pensaba de su premio y dijo: “Todo en la vida se acaba y hay que darle un futuro a nuestros seres amados. En este caso, tengo una hermosa princesa que más adelante heredará todo lo que yo le deje, así que quiero montar mi propio negocio que le dé a ella esa estabilidad siempre así no esté yo. Ese premio va para mi casa, para mi familia”.

Ganadores de ediciones pasadas en ‘Yo me llamo’ sorprendieron en la final

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la aparición de participantes de años anteriores. Cada uno interpretó un corto pedazo de una de sus canciones, lo que conmovió a Amparo Grisales hasta el punto de hacerla llorar de felicidad y de orgullo, pues vio en ellos el trabajo de años que ha hecho en el programa.

Finalmente, Laura Acuña y Melina Ramírez le rindieron un homenaje a ‘la Diva’ llamándola la luz y el fuego del escenario. Ella aseguró que mientras pueda, seguirá como jurado en el programa, buscando el doble perfecto y creyendo en el talento de los colombianos.

