Desde hace un tiempo, algunos comentarios y fotos en redes sociales produjeron curiosidad sobre la cercanía entre el presentador Carlos Giraldo, conocido por su trabajo en ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’ y ‘La red’, y Sebastián Tamayo, recordado por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Imágenes de ambos compartiendo escenas intensas llevaron a pensar a algunos seguidores que tenían una relación amorosa, pero los protagonistas finalmente aclararon el origen de su unión profesional.

(Vea también: Sara Corrales: edad, estatura, exparejas y detalles de su matrimonio en Medellín)

En una reciente entrevista para el programa ‘Los Impresentables’ de Los 40, Carlos Giraldo y Sebastián Tamayo dejaron claro que su relación es estrictamente profesional. Según explicó Giraldo, ambos forman parte de la obra de teatro “Y me enamoré de él”, una historia que explora el vínculo amoroso entre dos hombres con una diferencia de edad de 30 años, similar a la que hay entre ellos en la vida real.

“Sebastián Tamayo y yo estamos en una obra que se llama Y me enamoré de él. Es una obra compleja y muy bella, sobre una historia de amor entre dos hombres con una gran diferencia de edad. Probablemente por eso hay imágenes donde se nos ve dándonos un beso; llevamos nueve meses trabajando juntos en la obra”, comentó Giraldo con un toque de humor durante la entrevista.

Lee También

La obra, que se ha presentado con éxito en ciudades como Bogotá y Florencia, fue descrita por Giraldo como un proyecto que va más allá de la simple actuación. “Es una puesta en escena muy entretenida, en la que cantamos, bailamos, y tenemos escenas apasionadas. Sebastián incluso tiene un desnudo que sorprende al público. Al final, lo que mostramos es cómo personajes inicialmente opuestos terminan por atraerse”, señaló el presentador.

Por su parte, Sebastián Tamayo, quien fue considerado uno de los favoritos para participar en ‘La casa de los famosos Colombia’, expresó que este proyecto le ha permitido explorar otra faceta de su carrera. Según Tamayo, el teatro le da la oportunidad de desligarse de la imagen de “chico reality”, mostrando sus habilidades y formación actoral al público colombiano.

“Yo quería desde hace rato mostrar mi lado artístico más allá de los ‘realities’. La gente tiende a encasillar y piensa que uno solo es lo que ven en la televisión, pero sigo trabajando para ser reconocido como actor”, manifestó Sebastián, reafirmando su compromiso con las artes escénicas.

El actor también habló sobre los retos personales de interpretar escenas de romance homosexual siendo heterosexual, dejando claro que, para él, la valentía de un actor radica en la capacidad de asumir cualquier rol con profesionalismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.