Carlos Giraldo es uno de los hombres que está en el programa del fin de semana, pero en varios de los últimos episodios no apareció. Aunque inicialmente no dieron a conocer la razón por la que se ausentó, finalmente él mismo la contó en ‘Día a día’.

“Tenía un desgaste en la cadera izquierda. Para mí, caminar era una tragedia”, dijo el presentador de ‘La red’. De hecho, esto no es algo nuevo en la vida del también bailarín, pues reveló que llevaba años con esta molestia.

“Hace como unos 15 o 18 años atrás tuve un golpe porque me caí así de lado en una cinta caminadora de estas rapidísimas. Bueno en ese momento se puso morada la cadera como una semana, pero no pasó nada. Eso fue has como 15 o 18 años atrás, pero hace cinco años, o sea 10 o 12 años después del golpe, me empezó un dolor un día que hice un movimiento. Al hacer algo de ejercicio sentí como una cantidad de alfileres que se mezclaban en la cadera y fue progresando el dolor poco a poco”, explicó Carlos Giraldo.

Para el momento en el que le empezaron estos dolores, él fue al médico ortopedista, pero este especialista le dijo que no podían operarlo porque era muy joven y había que esperar que tuviera más de 60 años para poderlo entrar al quirófano.

“Me puse a buscarle la solución por primera vez después de 5 años de estarme aguantando un dolor cada vez que caminaba, que era muy constante o se iba y volvía. Tenía que tomar analgésico o algo así para mantenerla cuando me iba a desplazar o cuando iba a caminar. Si yo estaba sentado o me acostaba a dormir, la verdad no sentía nada y descansaba bien, pero me dolía caminar”, dijo.

El doctor que lo operó se llama Sergio Londoño y fue él quien lo guió en este camino. Algo importante es que como él se preparó por un largo tiempo para esta operación, esto le permitió hacer algunos ejercicios que le sirvieron para hacer una recuperación rápida y con poco dolor.

La operación de Carlos Giraldo fue el 26 de agosto y, según dijo, luego de una hora de haber despertado empezó con la recuperación. De hecho, en el programa de la mañana mostraron algunos de los movimientos y ejercicios que hacía en la Clínica de la Mujer, que fue donde le hicieron la operación.

Edad de Carlos Giraldo por la que sí se pudo operar

El presentador asegura que, a diferencia de otros famosos que aprovechan para hacerse varios retoques para evitar que se note la edad, él no hizo nada más que esta intervención que sí era muy necesaria para poder tener una mejor calidad de vida.

Actualmente, Giraldo tiene 61 años, pero parece mucho más joven por las diferentes actividades físicas que ha realizado durante años, aunque en ‘La red’ lo molestan por sus pocas vida social.

De hecho, Carlos Giraldo ya es bisabuelo y es uno de los hombres que fue papá muy joven, incluso mucho antes de ser famoso por el programa de chismes que él dirigió durante años.

