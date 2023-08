‘La red’ se caracteriza porque muchos de las conversaciones entre sus presentadores en el magacín están llenas de irreverencia y jocosidad, pero en este caso uno de ellos protagonizó un hecho engorroso.

El hombre en cuestión fue Juan Carlos Giraldo, que de hecho no estuvo con sus compañeros en la emisión del sábado 19 de agosto, pero que sí robó cámara por su situación en una gala.

El programa de entretenimiento de Caracol Televisión replicó desde su cuenta de Instagram el particular caso del experto en moda, que de manera sorpresiva falló con su atuendo en público.

El hecho se presentó durante un encuentro de la industria de la moda en el Valle de Cauca, donde se exaltaron a los mejores talentos de este sector en Colombia. Allí, Giraldo cometió el error.

Eso no pasó desapercibido entre sus compañeros, que le remarcaron el tema durante la emisión y que, como dice el popular dicho, sacaron a relucir que “hasta los médicos se mueren”. De ahí, quedó como diría el nombre de su sección, ‘Tu moda sí incomoda’.

Un periodista del programa de entretenimiento de Caracol Televisión entrevistó al antioqueño, que se mostró sorprendido por el dato que le recalcó su compañero sobre el atuendo.

El experto en moda dio la cara por su embarrada en el encuentro de talentos del Valle del Cauca y reconoció que, así como el ha sido crítico, ahora quedó en manos de ese mismo tipo de cuestionamientos.

“Yo que doy tanto palo por eso y caí en ‘La red’ porque no leí por ninguna parte eso. Eso sí, me extrañé de que hubiera tanta gente de negro, pero me dije: ‘La gente va a la fija’. Pues no, aquí el equivocado soy yo”, sentenció.