Laura González, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, vive momentos de angustia luego de recibir amenazas de muerte que la obligaron a regresar inesperadamente al país. La también presentadora, quien recientemente viajó a Dubái por motivos laborales y sentimentales, reveló que siente pánico por su vida y la de su familia, y que está atravesando por una situación que ha calificado como una auténtica pesadilla.

González, quien ganó notoriedad en el ‘reality‘ por confrontar en vivo a la ‘influencer’ Karina García —a quien acusó de haber estado con su exprometido Hugo y ser una de las causas de su ruptura matrimonial—, relató parte de su drama personal al presentador Ariel Osorio, conductor del programa ‘La corona TV’, de Citytv. Según explicó, su viaje a Dubái tuvo un inicio de ensueño, pero terminó convertido en una historia de terror.

La presentadora aseguró que fue a Dubái para cerrar un importante negocio con una empresa de la que es socia. Durante su estadía, vivió lo que describió como un “cuento de hadas”, lleno de lujos, brindis con ‘champagne’ y paseos en un Maserati. Incluso, según sus palabras, conoció a un príncipe árabe del que se enamoró y con quien habría comenzado una relación sentimental.

Sin embargo, la ilusión terminó abruptamente. En declaraciones para el programa de farándula, Osorio expresó que González regresó al país “con el corazón hecho pedazos” y profundamente afectada. Aunque no entró en detalles, la presentadora le envió un audio a Ariel Osorio en el que confesó estar muy preocupada por su seguridad y la de sus seres queridos.

“Gordito, te cuento que estoy en el país y ya no me voy. He vivido cosas muy duras últimamente… Temo por mi vida y la vida de mi familia, porque hay ciertas amenazas, ciertas personas malintencionadas. Mejor dicho, no te lo puedo contar todo por audio, pero voy a estar en el programa contándote todo”, dijo Laura González en el mensaje dirigido a Osorio.