Esta noche se registrará la entrada de Laura González, mejor conocida como ‘Laura G.’, a ‘La casa de los famosos Colombia 2’, esto después de la repentina salida de Yana Karpova del ‘reality’.

Esta noticia se dio a conocer en las últimas horas por parte del Canal RCN, quien anunció que su nueva integrante llegará a encender la convivencia dentro de la casa estudio.

Laura González tiene 29 años, es de Villavicencio (Meta), y este es el tercer ‘reality’ en el que va a participar pues ya se había dado a conocer en ‘Guerreros’ de Canal 1 y en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2017.

Estudió Comunicación Social y Periodismo, y cuenta con una larga trayectoria en el mundo del modelaje, lo que la llevó a participar con grandes marcas como Pepsi, Brahma y Corona.

Además, la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ también se destaca por su labor como empresaria y es la dueña de la marca Laura G. en la que suele vender productos de belleza como maquillaje, fajas, cuidado de la piel y suplementos para bajar de peso.

En 2017, Laura González participó en la cuarta temporada de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, siendo la sexta eliminada del programa, cuando tenía 22 años.

En sus redes sociales aún se encuentran algunas fotos de su época como integrante del ‘reality’, además de otras imágenes de trabajos como modelo en catálogos de revista y otras campañas publicitarias.

Por medio de una publicación de redes sociales se anunció el ingreso de Laura González, ‘Laura G.’, a ‘La casa de los famosos Colombia’ luego de la inesperada salida de Yana Karpova, quien aseguró que su retiro fue por “asuntos personales”.

“Laura González va para ‘La casa de los famosos Colombia’. No haré parte de las chicas Fuego. No soy amiga de Karina [García] y no seré amiga de ella. Voy a ajustar una deuda pendiente que tengo”, dijo la modelo en el video promocional.