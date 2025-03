La hija de Karina García se refirió en un video de Tiktok de Laura González, la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’, quien este jueves 27 de marzo entra al ‘reality’ de conviviencia.

Vargas, de 18 años, expresó su indignación por los comentarios de González sobre su madre fuera del ‘reality’, donde la acusa de haberle “robado” a su esposo y destruir su matrimonio.

Laura González arremete contra Karina García de ‘La casa de los famosos’

En diversas entrevistas, la futura participante del programa compartió una foto de Karina García en su apartamento, asegurando que su presencia allí fue una prueba de su intromisión en su relación.

“Estaba a punto de casarme pero me arrepentí porque hubo muchas situaciones con esta persona. El 30 de diciembre de 2022 me voy a Cancún con mi mamá y me enteró que Karina está en mi casa en Rio de Janeiro. Yo me separé de él y a los tres meses volví y me comprometí”, dijo Laura González a ‘La corona TV’

Luego, explicó: “Anuncié que me iba a casar por Instagram y ella le escribió a mi exprometido: ‘¿Cuándo te organizo la despedida de soltero? Así son las cosas con Karina”.

Laura González enfrentará a Karina García en ‘La casa de los famosos’

La exparticipante de ‘Protagonistas’ indicó en la emisora ‘Mix’ que ingresaría al ‘reality’ para enfrentar a García. “Yo iría principalmente porque ella y yo nunca nos hemos visto de frente. Mi objetivo principal es ella, que deje de estar diciendo que ella no se mete en matrimonios, porque sí lo hizo y sí lo ha hecho. No salgas a decirle a todo Colombia lo que no eres”.

Hija de Karina García en contra de Laura González

Isabella Vargas de 18 años contó en sus redes sociales que Laura Gonzáles miente y que su madre jamás se metió con su prometido y mucho menos de acabar un matrimonio.

Isabella Vargas respondió con firmeza a los señalamientos de Laura González antes de su ingreso al ‘reality’, asegurando que sus declaraciones solo buscan llamar la atención.

“Mami, ¿tú de dónde saliste? Yo también tengo una foto en el lugar donde dices que es tu casa, y estaba con mi mamá. Está claro que lo único que quiere esta tipa es fama, y como no tiene nada con qué darse a conocer, se pega de la mujer que está viral en redes, que es Karina”, expresó Vargas.





La joven desmintió las acusaciones de González sobre la supuesta infidelidad de su esposo y aseguró que en el viaje donde ella señala que Karina estuvo presente, había muchas más personas.

“Mami, en ese viaje que tú dices que estaba Karina, había como 15 amigas más de tu marido. Es impresionante cómo se pueden distorsionar las cosas”, afirmó.

Además, criticó la manera en que Laura González ha manejado la situación y le pidió que se haga un nombre por su propio mérito. “Yo estuve presente en ese supuesto ‘quitada de marido’ que te pegaron, reina, pégate de otra cosa. Entra por ti y por tu talento, por lo que sabes hacer, por tus negocios, pero no te pegues de Karina solo para ser viral”, enfatizó.

Vargas dejó claro que la situación ha sido exagerada y que la casa donde ocurrieron los hechos parecía más un hotel que un hogar familiar. “Reina, tienes una realidad muy distorsionada. Mejor concéntrate en lo que eres tú y no en Karina y a los que están viendo esto no crean en todo lo que les dicen”, concluyó.

