El pasado miércoles 19 de marzo, Kelly Lozano hizo una sorpresiva aparición en ‘La casa de los famosos‘, donde tuvo la oportunidad de compartir un emotivo momento con su padre, el comediante Ricardo Lozano, durante la actividad de ‘congelados’.

Hija de ‘Alerta’ ingresó a ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, su visita no pasó desapercibida, ya que aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta a una de las participantes del ‘reality’: Karina García. Después de su encuentro con su padre, Kelly se dirigió a Carla Giraldo y Marcelo Cezán para expresar su opinión sobre el impacto del programa en la audiencia, especialmente en los niños.

En su intervención, destacó la importancia de los contenidos televisivos que transmiten valores positivos y fomentan la unión familiar. “Es importante este tipo de contenidos porque pasa que tengo una niña de 6 años y estaba imitando a Karina en una acción que hizo. Y dije: ‘Aquí hay algo que debo decirles’. Es chévere volver a la tradición de antes, donde la televisión unía familias”, comentó Kelly, dejando entrever su preocupación por el comportamiento de la concursante dentro de la casa.

Palabras de la hija de ‘Alerta’ levantaron pulla en redes

Sus palabras causaron diversas reacciones entre los seguidores del ‘reality’, quienes interpretaron su mensaje como una crítica directa a Karina García y a algunas de sus actitudes dentro del programa.

Las declaraciones de Kelly no cayeron muy bien en redes sociales y le escribieron en su cuenta de Instagram con los siguientes mensajes: “Entonces te afecta que la niña imite a Karina pero, ¿las maldiciones que tira Melissa a diario si la pones a escuchar? Una niña de 6 años no es para que esté mirando un programa para adultos”, “ahora no estamos haciendo contenido familiar, a las 8 de la noche, una niña de 6 años debe estar durmiendo, lo siento, pero el programa muy claro lo dice mayores de 18 años”, “evite que su hija vea el programa cuando no está el abuelo , la culpa es suya por dejarla ver lo que no debe”, “conveniente tiras a una mujer que a sido maltratada pero algas a una victimaria”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kelly Lozano (@kellylozano14)

No obstante, Kelly también reconoció que el ‘show’ permite ver la vulnerabilidad de los participantes y que es válido mostrar emociones en un espacio de convivencia tan intenso. “Veo que también es vulnerable y está bien llorar y verlo así”, agregó, haciendo alusión a que, más allá de las diferencias, la exposición en el ‘reality’ puede afectar emocionalmente a cualquiera de sus integrantes.



Sin duda, la visita de Kelly Lozano dejó una huella en ‘La casa de los famosos’, no solo por el emotivo reencuentro con su padre, sino también por el debate que abrió sobre el comportamiento de los participantes y el impacto que tienen en la audiencia.

