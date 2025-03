Con los avances de las plataformas y dispositivos digitales, desafortunadamente han tomado fuerza las estafas en las que miles de personas han caído por la suspicacia de inescrupulosos. ‘La casa de los famosos’ no ha sido ajeno a esta situación y recientemente reportó una trampa en la que sus seguidores han caído.

Durante la transmisión del ‘reality’ este 18 de marzo, Marcelo Cezán explicó que personas malintencionadas crearon en redes sociales un perfil falso de ‘el jefe’, el personaje que dicta las reglas a los participantes. La situación es crítica porque dicha cuenta está pidiendo plata a los televidentes.

Si bien es cierto que RCN le tiene un perfil en redes a ‘el jefe’, el canal no pide donaciones ni otro tipo de pagos monetarios a los seguidores, por lo que transferir dinero a ese perfil implicaría ser víctima de fraude financiero.

“Es una cuenta ‘fake’… Eso no es real, no es el espíritu de este formato. Aquí no le pedimos dinero a nadie“, agregó el presentador de ‘La casa de los famosos’.