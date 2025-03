Una nueva dinámica comenzó en ‘La casa de los famosos’ y, esta vez, Melissa Gate y ‘la Liendra’ fueron los protagonistas de un reto especial. Durante la actividad, ambos compartieron un momento de diversión y conversación, lo que terminó en una curiosa broma sobre la apariencia del ‘influenciador’.

Mientras esperaban el resultado del desafío, ‘la Liendra’ hizo un comentario sobre su barba: “Mire qué vergüenza, me están creciendo unos pelitos en el mentón”, mencionó con cierta incomodidad.

Melissa, sin filtros y con su característico sentido del humor, no dudó en responderle: ” ¿Y usted para qué se deja esa pelusa ahí? El ‘influenciador’ intentó justificar su decisión diciendo que los hombres de ‘La casa de los famosos’ tienen barba, pero ella no le dejó pasar la excusa: eso no le luce a todo el mundo. Imagínese, usted bien orejón y con barba”, comentó entre risas.

Melissa a la Liendra: Usted con barba ya se vería muy 4t4c4d0, ya con muchos accesorios en la cara, orejas nariz y barba? Mrk no JJAJAJAJAJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/sidjqvtiyG — Anxiety (@andrescaceress1) March 18, 2025

El comentario desató una carcajada en ‘la Liendra’, quien se sumó al chiste y comparó su incipiente barba con la de un chivo “Terrible”, exclamó Melissa.

“Dios sabe cómo hace sus cosas. Mejor no se deje crecer la barba, ni siquiera me lo imagino. Entre bromas, la presentadora insistió en que el ‘influenciador’ ya tenía suficientes elementos llamativos en su rostro como para sumar otro: “Ya con orejas grandes, tatuajes y ahora queriendo dejarse barba, no marica, yaaa”, finalizó, entre risas.

El momento, lleno de humor y espontaneidad, fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en reaccionar con comentarios y memes sobre la divertida interacción entre ambos participantes.

