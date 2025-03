Este domingo 16 de marzo, ‘La casa de los famosos’ sorprendió a Colombia con la salida de tres concursantes: dos eliminados por votación del público y uno cuya partida causó asombro por la forma en que ocurrió. Se trata de la modelo rusa Yana Karpova.

La modelo ingresó al ‘reality’ hace un mes, tras la salida de Jery Sandoval. Yana Karpova de 27 años, es conocida por ser la primera reguetonera rusa en Latinoamérica y aceptó el desafío motivada por la curiosidad de convivir con otros participantes y mostrarle a Colombia su verdadera esencia.

Sin embargo, este domingo 16 de marzo, con la llegada del cantanteCris Valencia, su novio, la situación dio un giro inesperado. Valencia le propuso aceptar un reto que implicaba abandonar el programa de inmediato, y sin dudarlo, Karpova decidió salir junto a él.

Por ahora, las razones exactas de su salida no han sido confirmadas. No obstante, según información obtenida por la revista VEA a través de una fuente de la producción, podría tratarse de problemas migratorios.

Este lunes 17 de marzo, un video de la modelo rusa Yana Karpova se hizo viral en redes sociales. Todo indicaría que la grabación es de 2023, cuando tuvo que abandonar Colombia. En las imágenes, la modelo luce visiblemente molesta y afectada.

“Amigos, tengo que salir de Colombia porque mi situación migratoria se volvió irregular. La sanción que me impusieron fue de $2’320.000. Ahora debo abandonar el país y espero que me dejen regresar, porque, de lo contrario, no sé qué haré; sería un gran ‘shock’ para mí. Me han informado que podría volver por un período de tres meses. Mientras tanto, estoy buscando a qué país irme, ya que debo hacerlo de inmediato.”