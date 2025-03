Yana Karpova, luego de su eliminación de ‘La casa de los famosos’, la ‘influencer’ y participante del ‘reality’, ha asegurado ser “la primera rusa en cantar reguetón”, pero ahora ha salido a la luz una artista que la desmiente y exige respeto por su trayectoria.

(Vea también: Yana da primeras declaraciones luego de intempestiva salida de ‘LCDLF’ y crece preocupación)

Cantante rusa desmiente a Yana, de ‘La casa de los famosos’

Mila Voyna, cantante rusa, quien lleva años en la industria musical, no se quedó callada ante las declaraciones de Karpova y ha dejado claro que esta afirmación es completamente falsa. “Es indignante que ignore mi existencia y se atribuya un título que no le corresponde. Llevo mucho tiempo trabajando en esto, con mucho esfuerzo y dedicación, y no permitiré que alguien venga a ponerse medallas ajenas”, expresó con firmeza.

Pero la controversia no termina ahí. La verdadera pionera del reguetón ruso en Latinoamérica también señala que todo podría ser una estrategia mediática impulsada por Cris Valencia, novio de Karpova, y el reguetonero Westcol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

Según ella, este intento de Karpova por adjudicarse el mérito es parte de una movida para ganar más visibilidad y notoriedad dentro del ‘reality’. Incluso, la artista quiere hacer pública su reclamación y exigir que Karpova se retracte.

Lee También

En sus redes sociales, ha publicado varios videos donde deja en evidencia su trayectoria y desmonta la versión de Yana. “Me molestan las mentiras, sobre todo cuando afectan mi trabajo y mi historia. Siempre defenderé lo que es mío, sin importar quién esté al frente”, enfatizó.

Con un tono contundente, la cantante rusa dejó un mensaje claro: “Aquí hay rangos y se respetan. No puedes llegar de la nada y querer borrar el camino que otros ya han recorrido. Hay millas de distancia entre decir y hacer, y si quieres el reconocimiento, tienes que ganártelo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MILA VOYNA (@milavoynamusic)

Mientras la polémica sigue creciendo en redes sociales, muchos seguidores del ‘reality’ han comenzado a investigar quién es realmente la primera rusa en cantar reguetón y qué pasó con Yana, luego de su abrupta salida de ‘La casa de los famosos’. La historia aún no ha terminado y todo apunta a que este enfrentamiento seguirá dando de qué hablar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MILA VOYNA (@milavoynamusic)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.