Aleyda Gaviria —conocida en redes como ‘la Abuela’— es una creadora de contenido colombiana que se convirtió en una de las participantes más destacadas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, ‘reality’ del Canal RCN.

Nacida en Chinchiná, Caldas, Gaviria ganó popularidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores gracias a su humor espontáneo, su carisma y su estilo directo.

Su contenido se ha viralizado en ciertas oportunidades, lo que le ha permitido obtener grandes ganancias. Así lo confirmó durante una entrevista con la emisora Radio Uno, en donde reveló cuánto es lo máximo que ha llegado a ganar por una publicación.

“Ustedes vieron el video de los mariachis. Ese video me dio con qué comprar carrito y con qué arreglar la casita. 80 millones [de pesos]. Eso fue una sola vez”, indicó la creadora de contenido.

En ese mismo diálogo, ‘la Abuela’ se refirió a las ganancias que suele obtener mensualmente, cifra que puede ser bien alta para muchos.

“Yo creo que por ahí 5 millones, algo así, no mucho. Pero con eso vivimos. Ya no hay que ir a trabajar. Mucha gente me cogió rabia porque yo motilaba y ya dejé de motilar”, agregó la ‘influenciadora’ en la cadena radial.

Para cerrar el tema, ‘la Abuela’ indicó que el dinero no le ha cambiado la vida y que sigue siendo la misma que era antes de dedicarse a las redes.

“Ya puedo viajar a Medellín, ya puedo comprarme unos zapatos. Yo compro ropa de 30.000, yo no soy de esas personas que, como tienen plata, [gastan]. Yo me compro mis cositas y no me gusta comer en la calle, hacer mi comidita. Yo seguí siendo la misma”, concluyó ‘la Abuela’.

¿Por qué salió ‘la Abuela’ de ‘La casa de los famosos’?

‘La Abuela’ destacó por su personalidad controvertida y auténtica. Fue una de las participantes de mayor edad, pero eso no la detuvo para imponerse en la convivencia. Su carácter fuerte la llevó a tener roces con otros concursantes, como Karina García, a quien criticó por su forma de vestir, y Luis Fernando ‘Negro’ Salas, con quien protagonizó una tensa discusión que casi escala a lo físico.

Aleyda fue eliminada en la gala del 16 de marzo, en la séptima semana del programa, durante una doble eliminación que también sacó a Sebastián Arias. En la placa de nominados estaban Melissa Gate, Karina García, ‘La Liendra’, Yana Karpova (quien salió antes por motivos personales), Sebastián y ella.

Con solo un 0,88% de los votos, ‘La Abuela’ obtuvo el menor respaldo del público, lo que marcó su salida tras más de 50 días en la competencia.

