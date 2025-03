Desde el inicio de ‘La casa de los famosos Colombia’, Yina Calderón y Karina García han construido una sólida amistad, convirtiéndose en dos de las principales rivales de Melissa Gate.

Aunque han compartido estrategias y han unido fuerzas en varias ocasiones dentro de la competencia, una reciente filtración sugiere que su relación podría tambalearse.

En redes sociales circula un supuesto audio en el que la empresaria de fajas expresa sus dudas sobre la lealtad de la modelo paisa. En la grabación, Calderón deja entrever su desconfianza hacia García en lo que respecta a la planificación de estrategias dentro del ‘reality’.

“Con ella no contamos, porque va a estar allá, acá, allá, acá… Me cae muy bien, pero, ¿para qué le decimos a ‘Kari’ cuál es la vuelta si después va a decir que la estamos manipulando como a ‘La Jesuu’? No confío en ella para hacer estrategias”, se escucha decir a Yina en conversación con la ‘Toxi costeña’ y Lady Tabares.