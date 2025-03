‘La Abuela’, la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’, explicó por qué dentro del ‘reality’ se portaba bien con Karina García y ahora despotrica de ella y dice que nunca la pasó.

(Vea también: Pelea en ‘La casa de los famosos’ se está saliendo de control; ‘la Abuela’ fue protagonista)

En una entrevista en ‘Buen día, Colombia’ la ‘influenciadora’ mayor explicó por qué tilda a Karina García de “Mostruo”. La mujer nacida en Chinchiná, Caldas, explicó lo siguiente:

“La monstruo es Karina, no me gusta como se vestía. Por eso Mauricio, antes de irse de ‘la casa’, le dijo que se veía más linda sin ropa”, comentó, haciendo referencia a un comentario previo del actor.

La exparticipante confesó que desde el inicio Karina no le cayó bien y que su actitud le causaba molestia. “No me entró y me daba rabia lo mostrona que era. Yo le decía: ‘Deje de mostrar, la está viendo toda Colombia, su familia’. Ah, pero si hubiera sido yo, seguro me habrían mandado a taparme”.