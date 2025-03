La noche del 12 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de nominaciones en ‘La casa de los famosos Colombia‘, donde los participantes eligieron a quién enviar a la placa de eliminación.

En esta ocasión, el líder de la semana, el ‘Flaco’ Solórzano, tuvo la responsabilidad de nominar a uno de sus compañeros, una decisión que generó gran controversia. El veterano actor optó por Yina Calderón, justificando su elección con un discurso que no tardó en causar malestar en la influenciadora.

‘Flaco’ Solórzano nominó a Yina Calderón

“Quiero recordar las palabras de Marcelo: aquí vinimos a competir. Todos son rivales, no enemigos, y en esa medida, mi nominada es Yina Calderón”, explicó Solórzano ante sus compañeros. Además, resaltó que la DJ es una de las participantes más fuertes, valientes y directas, por lo que su nominación era una invitación a demostrar su capacidad en la competencia.

Yina Calderón arremete contra el ‘Flaco’ Solórzano

Sin embargo, las palabras del actor no fueron bien recibidas por Calderón, quien no dudó en expresar su molestia ante sus compañeras la ‘Toxi costeña’ y Lady Tabares. Para ella, la justificación de Solórzano carecía de sentido y la calificó como “ridícula” y “sin fundamentos”.

“A mí lo que realmente me molesta es que, por respeto al señor, no le respondí como debía hacerlo. Pero qué pena, Colombia debe estar pensando lo mismo que yo: esa justificación es absurda. Si él simplemente dijera ‘la nomino porque su forma de ser no va conmigo’, lo entendería, pero ese cuento de que es porque soy fuerte me parece ilógico, ese cuento tan ridículo, cuando yo con ese señor soy una bacana”, manifestó la DJ con evidente indignación.

Calderón insistió en que, a lo largo de la competencia, ha demostrado ser una persona respetuosa y con buena actitud, por lo que considera que una nominación significa que alguien no la quiere en la casa.

“Si mandas a alguien a la placa es porque no quieres que siga aquí, eso es así de simple”, afirmó. Finalmente, cuestionó el argumento de Solórzano y dejó clara su postura sobre la competencia: “¿Cómo así que porque soy fuerte me nomina? Una persona con carácter de verdad querría llegar a la final compitiendo con los más fuertes, no sacándolos del camino”.

