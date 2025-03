El actor Gonzalo Escobar, conocido por su papel de ‘Coco’ en la icónica serie Oki Doki, ha vuelto a captar la atención del público luego de su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Durante una entrevista con la emisora El Sol Bogotá, Escobar sorprendió al revelar detalles inéditos de su vida personal, incluyendo un romance con su compañera de elenco, la actriz Verónica Orozco, quien interpretaba a ‘Vainilla’ en la producción de los años 90.

¿’Coco’ tuvo cuento con Verónica Orozco?

Inicialmente, Escobar dudó en responder cuando le preguntaron si alguna vez tuvo una relación sentimental con alguna de sus colegas en la serie. Sin embargo, tras unos segundos de reflexión, decidió romper el silencio y confirmar lo que en su momento fue solo un rumor.

“Voy a contestar porque han pasado muchos años”, expresó el actor antes de confesar que sí tuvo un romance con Orozco. “Verónica fue una persona muy especial en mi vida. Tuvimos un cuento, una historia muy bonita hace mucho tiempo. Para mí, fue el momento más bonito de ella”, relató Escobar con nostalgia.

El actor también recordó que, en un principio, no encontraba atractiva a su compañera de set, pero con el paso del tiempo su percepción cambió. “Cuando empezamos a grabar, no me parecía tan bonita. Pero luego, cuando llegó a la mayoría de edad, tuvo un cambio impresionante y se volvió un bizcocho”, comentó entre risas. Escobar destacó que su romance con Orozco fue breve y secreto, pero significativo.

Después, indicó: “Fue un momento muy bonito, porque fue la transformación de esta niña feita, porque Verónica era fea, fea con f de cu.., en ese entonces era una niña feita. Pero a los 16 años esa niña empieza a dar una vuelta y se volvió un bizcoho y a los 18 ni se diga”.

A pesar del paso de los años, aseguró que guarda buenos recuerdos de aquella etapa y, al hacer pública la historia, aprovechó para dirigirse a su excompañera con un gesto de disculpa. “Sorry, Verónica. Ya lo conté”.

“Fue algo del momento, algo nuestro, pero hoy lo comparto con respeto. Si Verónica me escucha, le pido disculpas por revelarlo”, concluyó. La confesión del actor ha causado revuelo entre los seguidores de la recordada serie juvenil, avivando la nostalgia por una de las producciones más queridas de los años 90 en Colombiay que ella al parecer era menor de edad cuando tuvo el ‘affaire’ con Gonzalo Escobar.

