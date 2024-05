Jorge Pérez es un actor que dejó una huella imborrable en la generación de los años 90, con su papel de ‘Tomillo’, cautivó al público colombiano con su talento y carisma en la exitosa producción llamada ‘Oki Doki’.

En ‘Oki Doki’, compartió escenario con talentosos compañeros de reparto como Verónica Orozco, Carolina Cuervo, Cecilia Navia, Freddy Flórez, entre otros.

Así mismo, también es recordado por ser el presentador de ‘Bichos’, un programa infantil del canal RCN en el año 2012.

A pesar del éxito en la pantalla, la vida de Pérez no estuvo exenta de desafíos. Recordó en alguna entrevista con nostalgia sus días creciendo entre los pasillos y ‘sets’ de grabación, pero también cuando enfrentó el doloroso flagelo del acoso escolar.

Hace más de nueve años, Pérez decidió iniciar una nueva etapa en pareja en Nueva York, intentando tener un camino en la actuación. Aunque al principio sus esfuerzos estuvieron lejos de los escenarios, encontró nuevas oportunidades laborales y logró aprender el idioma, abriéndose camino en el país americano.

Este 15 de mayo, el actor Jorge Pérez enfrentó una pérdida devastadora con el fallecimiento de su madre. En un emotivo mensaje, expresó su dolor y amor por ella, reconociendo que su vida cambió irremediablemente con su partida.

El mensaje que le dedicó a su mamá fue el siguiente:

“Hoy mueres en este mundo y naces en la eternidad, el dolor es ese amor que vivimos, no siento que me faltó nada por darte o por dar, no se nada, solo sé que hoy mi vida cambia, no sé cuando dejaré de llorarte o que me duela, solo sé que tú ya no sufres y no te duele, te amo mi mamita, te amaré por siempre, perdón, gracias”.