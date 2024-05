¿Qué tienen en común estas famosas colombianas? Todas han confesado tener tripofobia, pero ¿qué es y cómo se sabe si se sufre de esta? Aquí le contamos todos los detalles.

“Ustedes no saben las ganas que tengo de ayudarlo, pero me paro aquí y no puedo mirar el árbol“, dijo la cantante caleña al mostrar las betas repetitivas de la textura de un árbol de su casa.

Por su parte, Diana Ángel, recién eliminada de ‘La casa de los famosos’, también habló de esta fobia en una entrevista para RCN. “Yo tengo una fobia que es muy extraña y se llama tripofobia, pero es más sobre algún tipo de imágenes que me generan cierta picazón. Nunca he experimentado ninguna otra, pero espero que no me toque ver ratones, culebras, cucarachas porque la verdad no les tengo fobia pero sí un poco de miedo”, dijo.

¿Qué es la tripofobia y por qué da?

Es una aversión o repulsión a objetos con muchos agujeros o patrones geométricos repetitivos, como los panales de abejas y las esponjas marinas, según la Universidad Internacional de Valencia.

Hasta el 17 % de personas tienen algún grado de personas, según algunos estudios. Este es un trastorno que fue clasificado en 2005 y afecta más a las mujeres que a los hombres. Quienes padecen depresión, ansiedad o algún desorden obsesivo compulsivo son más propensos a tener tripofobia.

Las personas que la padecen tienen reacciones a ciertas cosas como:

Semillas.

Panales, girasoles y vainas de semillas de loto.

Piel de serpientes, lagartijas, ranas y otros reptiles.

Quesos con agujeros.

Suelas de zapatos.

Frutas con semillas pequeñas como fresas, frambuesas, papaya y kiwi.

Insectos y abejas.

Esponjas.

Según dijo el psicólogo Arnold J. Wilkins a la BBC, este trastorno está relacionado con la salud emocional y psicológica. Podría tener que ver con la asociación de este tipo de texturas con las pieles de animales o plantas que son venenosos.

¿Cómo saber si es tripofóbico?

Los síntomas repetitivos al ver este tipo de texturas mencionadas son el indicador de que se padece. Estos son los más comunes:

Escalofríos.

Palidez.

Atragantamiento o boca seca.

Sudoración.

Respiración rápida y frecuencia cardíaca.

Náuseas.

Intensa sensación de disgusto o terror.

Temblor o estremecimiento.

