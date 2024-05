Rigoberto Urán podría estar pasando por uno de sus mejores momentos, no solo porque ha logrado ganarse un renombre en el mundo del deporte, sino porque la novela que relató su vida tuvo una gran acogida por parte de los televidentes.

(Vea también: ‘Rigo’ y Michelle Durango perdieron un bebé antes de engendrar a su “Torito”)

La noticia que lo tiene más feliz es la del embarazo de su esposa luego de haber perdido un bebé tiempo atrás.

Carlota es la alegría de su vida, pero durante una entrevista con Eva Rey en su espacio de YouTube contó que no todo era perfecto en la familia, por ejemplo, la relación con su hija de 3 años:

“No soy un papa presente, permanezco 130 días fuera de mi casa por las competencias, eso cambia mucho. Lo que ha pasado en estos días es que a uno le cuesta irse de la casa porque pregunta: ‘Papá, ¿por qué te vas?’, y cuando la llamo por videollamada no me quiere hablar porque está enojada. Llego yo a la casa y puede pasar tres o cuatro horas, hasta que ella se acerca, para cuando me voy una semana. Es complejo, para uno es muy difícil irse de la casa, pero bueno, es el trabajo que lo obliga a uno”.

(Vea también: Rigoberto Urán reveló que Evaristo Rendón sí existió y dijo cuánto le pagó en la vida real)

Además de eso, contó que tendrán que hacer un proceso de adaptación con Carlota y hasta con los perros para la llegada de Máximo para que la niña no pase por ninguna depresión y no se sienta desplazada con la llegada de su hermano.

Ahora mismo se encuentra bajándole el ritmo a su vida con el deporte para tener más tiempo que disfrutar con su familia y con sus hijos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.