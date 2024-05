El pasado 15 de abril se emitió el último episodio de la novela basada en la vida de Rigoberto Urán: ‘Rigo’. La producción ha dejado mucho sobre lo cual hablar y Evaristo Rendón, el villano, ha originado muchas dudas. El propio ciclista las aclaró.

El mismísimo Rigoberto Urán contó en un video de hace tres meses que en su vida sí hubo un Evaristo Rendón y que era alguien que, tal como se muestra en la novela, se aprovechaba de la necesidad de los demás.

Aunque hoy tiene bastantes negocios y, afortunadamente, no le falta el pan en la boca, creció en una familia con dificultades económicas en Urrao (Antioquia). Por esta situación, su familia tuvo que acudir a una persona como el personaje Evaristo Rendón, que prestaba dinero con altos intereses.

Aunque no mencionó su nombre en la vida real, Urán sí afirmó que este le prestó dos millones de pesos a su padre, don Rigoberto. A pesar de querer saldar por completo la deuda, el progenitor del ciclista no logró hacerlo antes de morir.

Rigoberto Urán habló sobre Evaristo Rendón en la vida real

“Fue una pesadilla para la familia Urán. Mi papá hizo un préstamo de dos millones de pesos. Luego, pagamos como nueve millones de pesos porque pedía muchos intereses. Entonces sí es un carechimba y aquí lo tengo… pero ya le pagué la hipoteca”, dijo en un video para redes sociales junto al actor Julián Arango, que interpreta al personaje en la novela.

El actor, además aprovechó para hacer una interpretación de su personaje y también dio paso a que el deportista contara qué viene en su carrera para los próximos años.

“¿Cuándo se va a retirar?”, fue la pregunta de Arango, metido en su personaje, a lo que él respondió. “Me acaban de hacer una oferta del equipo, por dos años más. Hasta un equipo de fútbol me dijo que me quería en la nómina. […] Al menos dos años más de ciclismo”, concluyó.