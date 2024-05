Ya han pasado más de dos meses desde que arrancó el ‘reality’ de famosos, mismo periodo de tiempo que llevan separados Karen Sevillano y su novio Neider García, quien la visitó hace unas semanas en la casa.

Así como lo ha mencionado la creadora de contenido en reiteradas oportunidades, su novio les ha dejado saber a sus seguidores la falta que le hace compartir con su pareja.

Por tal motivo, el también ‘influenciador’ quiso tener un objeto con el cual sentirla cerca de cierta manera, tal y como ella tiene un muñeco en ‘La casa de los famosos’ al que llama Neider.

Según dejó ver el novio de la vallecaucana en sus redes sociales, mandó a imprimir una foto de Sevillano a gran escala, la cual se llevó hasta Cartagena, ciudad en la que está de viaje.

“Cuando te veo…”, escribió García en la publicación en la que aparece observando con amor la imagen de su novia.

Las reacciones no se hicieron esperar y en pocas horas el video alcanzó más de 1,6 millones de reproducciones, más de 201.000 ‘me gusta’ y más de 1.500 comentarios.

“Quiero un Neider en mi vida”, “hasta yo me enamoro”, “la vida me trata como si yo fuera ‘team’ galáctico”, “qué sonrisa más hermosa”, “se nota que está enamorado”, “no me han querido es nada”, “Dios mándame uno así”, “me merezco algo así”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Acá, otro video en el que muestra su nueva compañía: