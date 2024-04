El novio de Karen Sevillano, el creador digital caleño Neider García, se pronunció al conocer la nominación de su novia en ‘La casa de los famosos‘, luego de la discusión que sostuvieron las dos ‘influenciadoras’ con la actriz Martha Isabel Bolaños.

¿Qué dijo el novio de Karen Sevillano sobre la nominación?

García comentó: “Nominaron a Karen y a ‘La Segura‘. Las nominaron por decir algo que pudieron haberle recriminado en el momento que lo dijeron. Fue algo que el mismo programa editó y publicó”

Después dijo:

“Se supone que es un programa sin censura, el chiste se cuenta solo”, dijo el novio de Karen Sevillano.

¿Qué pasó con Karen Sevillano y ‘La Segura’?

Las ‘influenciadoras’ fueron sancionadas y nominadas para eliminación por incumplir una regla de convivencia en el programa.

Según, ‘el jefe’, las mujeres fueron sancionadas y enviadas directamente a placa de nominación sin posibilidad de salvarse, por los fuertes comentarios que cruzaron contra Martha Isabel Bolaños, quien tampoco se salvó de ser nominada.

“Las ofensas a la familia, a la mujer, al otro, no pueden ser toleradas. En este experimento de convivencia debe haber limites. Lamento haber tomado hasta ahora esta decisión, pero confié en que ustedes podrían sanar sus diferencias desde el diálogo”, contó ‘el Jefe’.

Ante el tema, ‘La Segura’ se refirió en el ‘reality’:

“Estoy ofendida porque siento que si van a mostrar algo, ¿por qué no mostrar dos partes, la de ellos y la de nosotros? Pero si se dieron cuenta, todo fue hacia nosotros y eso no me parece. No soy quién para meterme en las cosas del formato, pero no me parece y al final del día, juep…, somos la mier… Y si vamos a ser la mier…, somos la mier… todos”.