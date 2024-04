“No es lo que crees”, le dijo Camilo Pulgarín, interpretando a María José, a Karen Sevillano en una escena en la que simulaba estar celosa al ver a su pareja, Neider García, con otra mujer.

Los ‘influenciadores’ colombianos protagonizaron una discusión cómica en ‘La casa de los famosos’. La broma desató una escena de celos creada por la creadora de contenido para mantenerse entretenidos mientras están en el ‘reality’.

Luego de las risas y de que Sevillano le quitara la almohada, los dos empezaron a hablar sobre lo tóxica que es por no dejarlo estar con otras personas.

En la conversación también participó Diana Ángel, quien mencionó que ella sí dejaría que ‘Culotauro’ saliera a bailar con otras.

“¿Yo no puedo bailar nunca con Neider? Si ‘Culotauro’ te saca a bailar, yo no me pongo brava”, dijo la actriz.