Este domingo, 7 de abril, Sandra Muñoz y ‘Juanda’ se convirtieron en los nuevos eliminados del concurso de convivencia, luego de una votación contundente que acabó con la ilusión de las celebridades de ganar el jugoso premio económico.

A raíz de ello, la también actriz estuvo como invitada en el programa matutino de RCN, ‘Buen día, Colombia’, y allí se refirió a su relación con ‘Juanda’, con quien tuvo cierta cercanía durante las semanas que estuvieron encerrados en la casa.

Es así que Muñoz fue cuestionada por Viena Ruiz, luego de que la presentadora del programa le recordara unas declaraciones de ‘La segura’ en las que indicó que ‘Juanda’ se metió a la cama de Sandra, que hubo sonidos y que hasta el joven modelo de cayó del mueble.

Ante el rumor, la modelo desmintió que tuvo intimidad con Juan David Zapata y retó a los presentadores del programa de RCN a traer un polígrafo para saber quién dice la verdad.

“No supe que ella [‘La segura’] dijera eso. Juan David no se cayó de la cama. Yo los invito a ustedes a que traigan un polígrafo acá, yo lo puedo pagar, y miramos quién está diciendo la verdad”, dijo.

Y agregó: “Juan David y yo no tuvimos intimidad en ‘La casa de los famosos’, con polígrafo quiero que lo hagan”.

Finalmente, Sandra Muñoz destapó detalles de su vida personal y comentó que no tiene “intimidad” con cualquier hombre y que con ‘Juanda’ solo “molestó” unos días.

“La gente que me conoce sabe que si bien tengo 45 años y 3 hijos, yo no lo doy tan fácil. Con ‘Juanda’ molestamos unos días, ni me enamoré, ni tuve relaciones, ni nada de eso. Traigan un polígrafo y miran quién está hablando la verdad”, concluyó.