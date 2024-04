Los últimos días no han sido nada fáciles para los participantes de ‘La casa de los famosos’, quienes ha sido protagonistas de varios enfrentamientos. En esa lista se encuentran Natalia ‘La Segura’, Karen Sevillano y Julián Trujillo, quienes cada vez se soportan menos.

Recientemente, hubo una fuerte discusión entre ‘La Segura’ y Julián en el último ‘brunch’, el cual se realiza cada domingo con los nominados y previo a la eliminación. Lo anterior, desató la rabia de Karen, quien se refirió al actor de forma déspota, e incluso, dio a entender que su pareja, la también artista Susana Rojas, no la estaba pasando bien a su lado.

“Maldito, desgraciado, perro sarnoso. Infeliz, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz de Julián Trujillo. Como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá manipulada y maltratada emocionalmente”, fueron parte de sus palabras.