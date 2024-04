La convivencia en ‘La casa de los famosos’ cada vez es más crítica, pues después de los insultos de Karen Sevillano, se vivió otra escena de irrespeto, esta vez, entre ‘La Segura’ y Martha Isabel Bolaños.

La bochornosa situación se dio durante la reunión que hubo en la sala de cine, a raíz de la discusión que tuvieron Julián Trujillo y la creadora de contenido.

Y es que ‘La Segura’ calificó de “estúpido” al actor, lo que provocó el comentario de Martha Isabel Bolaños, quien se metió en la conversación preguntando “¿estúpido quién?”.

Ante ello, Natalia Segura Mena respondió con vehemencia, señalando a la actriz que se hizo famosa por el papel de la ‘Pupuchurra’ como “morronga”.

“Él [Julián]. Yo no soy como vos que hablas a las espaldas, morronga“, dijo.

Las palabras de ‘La Segura’ desataron la ira de la artista en ‘La casa de los famosos’, quien se despachó con duras declaraciones, provocando el silencio de los demás participantes.

Martha Isabel Bolaños: “Morronga vos, asolapada. Cree que con ese tonito de seguridad va a tramar… No, mija, ya no le compro nada”.

‘La Segura’: “¿Acaso te he dicho que me compres algo?”.

Martha Isabel Bolaños: “No me interesas”.

Luego del fuerte encontrón en la sala de cine, ‘La Segura’ tuvo un momento de desahogo con ‘La Barbie Costeña’ y allí, llorando, insultó a Martha Isabel Bolaños.

La creadora de contenido, entre lágrimas, manifestó que cree que la actriz se estaba refiriendo a su estado de salud cuando habló de que no le compraba el “discurso”.

“Me da ira que esa perra… que no tenga ese momento para decirle a qué discurso de seguridad se refiere, porque este era el momento para decirle y está allá arriba esa sucia, asquerosa”, comentó.

Y agregó: “Me da mucha rabia, que se metan con todo menos con eso, y que no me lo diga en la cara. A qué más se refiere con un discurso de seguridad… Que ella no me lo compra, que no me cree, me vale mierda, no soy un mercado de pulgas para venderle”.