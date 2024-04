La actriz y cantante Isabella Sierra, durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, habló sobre su paso por el ‘reality’ ‘La casa de los famosos‘, un programa que ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional y que aún se mantiene al aire.

(Lea también: ¿Por qué expulsaron a Nanis Ochoa de La Casa de los Famosos en menos de 24 horas?)



Sierra fue la cuarta eliminada en el concurso y desde entonces, sus seguidores le hacen varias preguntas relacionadas con la convivencia, sus excompañeros y el ‘reality’ en general. En esta ocasión, un usuario le preguntó sobre qué tan real es todo lo que se ve en televisión, ¿hay libreto?

“Esta pregunta es complicada y es, ¿’La casa de los famosos’ tiene guion?, ¡NO! Ojalá tuviera guion. No, ‘La casa de los famosos’ no tiene guion, gente. Hasta lo que yo sé, lo que yo viví porque estuve en esa casa, no”, confesó.

(Vea también: La famosa presentadora Diosa Paz reveló que se toma su propia orina)

“Todo lo que se pasa ahí es lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que nosotros queremos comportarnos, pensar, hablar, decir. Pero algo que ustedes no han entendido es que es un ‘reality show’; estamos encerrados 20 personas que no se conocen, totalmente diferentes, que no tienen celulares, sin ver el mundo exterior, solo compartiendo. Uno no actúa de una manera tan racional a veces y siempre pasa, pero eso es lo que mucha gente no ha entendido”, añadió.