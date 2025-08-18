La tensión en la cocina más famosa de la televisión colombiana aumenta con cada episodio. Según versiones que han comenzado a circular, el próximo lunes 18 de agosto podría marcar la salida de Jorge Herrera de ‘MasterChef Celebrity’. De confirmarse, sería el séptimo eliminado de esta temporada.

La supuesta eliminación vendría después de que su último plato no convenciera a los jueces. Los errores cometidos habrían sido decisivos para que el panel de expertos optara por no darle una nueva oportunidad en el ‘reality’.

Jorge Herrera: un participante que causó controversia en ‘Masterchef’

Desde su llegada, Jorge Herrera ha sido uno de los concursantes más comentados, no precisamente por sus habilidades culinarias, sino por su actitud frente a sus compañeros. Según se ha visto en varios capítulos, ha protagonizado momentos tensos, discusiones e incluso insultos hacia otros participantes.

Este comportamiento habría afectado la convivencia en el grupo, causando incomodidad en quienes prefieren un ambiente más colaborativo. Por eso, para algunos participantes, su salida representaría un alivio que podría traer más armonía al equipo.

‘Masterchef Celebrity‘ cumple 10 años como el ‘reality’ de cocina más importante del país. Esta temporada se ha caracterizado por un alto nivel de exigencia, no solo en los retos culinarios, sino también en la capacidad de adaptación y trabajo en equipo de los concursantes.

Con menos participantes en competencia, los jueces —reconocidos chefs de talla internacional— se muestran cada vez más rigurosos. Un solo error, incluso en detalles mínimos, puede significar la despedida definitiva de la cocina.

¿Eliminaran a Jorge Herrera?

Si la eliminación de Jorge Herrera se confirma, es probable que las reacciones entre sus compañeros y los televidentes sean diversas. Quienes han tenido roces con él probablemente vean su salida como un respiro, mientras que otros podrían reconocer su esfuerzo y lamentar que no haya llegado más lejos.

En redes sociales, donde el programa causa gran interacción, ya se especula sobre cómo reaccionará el grupo. Las audiencias suelen dividirse entre quienes valoran el talento culinario y quienes priorizan la buena convivencia en pantalla.

El camino hacia la recta final

La competencia entra en una etapa clave: cada plato cuenta y cada reto puede definir el destino de los participantes. Con la salida de Jorge Herrera, el camino quedaría libre para que otros concursantes se consoliden como favoritos y demuestren que tienen lo necesario para llegar a la final.

En ‘Masterchef Celebrity’, la cocina es mucho más que recetas: es resistencia, creatividad, trabajo en equipo y, sobre todo, la capacidad de mantener la calma bajo presión. De aquí en adelante, la exigencia será máxima y solo quienes combinen técnica y actitud podrán aspirar a levantar el trofeo.

¿Quién es la esposa de Jorge de ‘Masterchef Celebrity’?

Jorge Herrera, recordado por su papel del estricto señor Hermes Pinzón en ‘Yo soy Betty, la fea‘ y actual participante de ‘Masterchef Celebrity‘, ha demostrado ser un actor de carácter. Fuera de cámaras, es un esposo romántico y detallista que comparte su vida con la actriz Amparo Conde desde hace más de 40 años.

Se conocieron en Cali, cuando él era profesor de actuación y ella su alumna. A pesar de los 18 años de diferencia, Herrera quedó cautivado por la madurez de Amparo. La pareja tiene un hijo, Jordi, chef profesional en Estados Unidos. Aunque han planeado casarse, las ocupaciones han pospuesto la boda indefinidamente.

En su historia, los anillos han sido protagonistas: Jorge le ha entregado tres, el primero tras 28 años de relación. Amparo tardó una década en aceptar la propuesta, motivo por el que él la llama con humor “la señora de los anillos”.

