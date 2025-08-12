Alejandro Estrada atraviesa un momento de introspección y crecimiento personal. Tras el final de su relación con Dominica Duque, el actor y presentador se mostró tranquilo y sereno al hablar del tema, dejando claro que entre ellos no existe conflicto.
“No hay conflicto, tenemos una bonita relación. Todo terminó muy bonito y no hay excusas para no ver ‘Manos Arriba‘, hay que verlo para recordar los momentos más importantes del ‘reality’”, afirmó con una sonrisa en ‘Buen día, Colombia’.
Para Estrada, la vida continúa y lo hace con gratitud por lo vivido. “Esto sucede, y lo que puedo decir en esta ocasión es que queda un sabor agradable. Estoy trabajando en el amor, pero sobre todo en el amor propio”, expresó de Dominica Duque, dejando claro que, por ahora, no está enfocado en una nueva relación.
¿Alejandro Estrada tiene novia?
Ante la pregunta de si está saliendo con alguien, fue honesto: “Evidentemente, lo que quiero hacer es trabajar en mí. Nunca antes había practicado y aplicado tanto el descubrimiento personal. En esta ocasión me he dedicado a conocerme a mí mismo”.
Actualmente, Alejandro divide su tiempo entre proyectos personales y profesionales. “Vivo con mi tiempo, mi marca de gafas y me divierto mucho creando contenido. No lo descuido, aunque también me gusta dejar espacio para otras cosas. Desde principio de año decidí no hacer proyectos de televisión, pero sí estar abierto a lo que vaya llegando en el trabajo, especialmente en la presentación de eventos. Ahora empecé a hacer ‘castings’ nuevamente, porque esta es mi pasión y mi primera profesión”, comentó.
En este proceso de autoconocimiento, ha llegado a reflexiones importantes.
“Descubrí, primero que todo, que normalmente cometemos el error de culpar a la otra persona. Me estoy dando cuenta de que hay muchas formas de solucionar, de sanar. Descubrir eso ha sido fantástico. Creo que lo más importante es no herir a nadie, y también reconocer nuestros propios errores”, dijo Estrada.
Estrada confiesa que este aprendizaje ha estado acompañado por ayuda profesional. “Todo esto lo he hecho de la mano de psicólogos. Uno no se las sabe todas, y uno nunca para de aprender. Cuando uno se estrella en la vida, tiene que aceptar que no puede meter a otra persona en sus procesos hasta que no sane por completo. Yo le voy a hacer caso a eso”, aseguró.
Su mirada hacia el futuro está cargada de entusiasmo. Además de sus proyectos personales, Alejandro se ha vinculado con actividades culturales y empresariales. “Hace poco estuve en un festival de teatro para empresas. La cultura está viva en Bogotá, y me alegra que se promuevan estos espacios. También colaboré con una empresa del Catatumbo que, a pesar de dedicar mucho esfuerzo a su labor, no tenía ingresos suficientes. Me gusta aportar a este tipo de iniciativas”, contó.
Para él, el presente es un momento de equilibrio entre el trabajo, la creatividad y el bienestar emocional. Aunque su vida amorosa no es prioridad en este momento, sí reconoce que todo lo vivido le ha dejado valiosas lecciones. “Creo que cuando uno termina una relación de manera sana y sin resentimientos, se abre un espacio para crecer. Me siento agradecido por lo que fue y emocionado por lo que viene”, concluyó en el matutino de Caracol.
